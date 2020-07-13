На ВДНХ представят макет ракеты Циолковского

Новые исторические и интерактивные экспонаты пополнили коллекцию центра «Космонавтика» на ВДНХ. Среди них — макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Об этом в четверг, 9 июля, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, посетителей выставки ждет также новая мультимедийная зона, посвященная запущенному в 2019 году спутнику «ВДНХ-80», а также макет орбитальной станции «Салют-6», отмечает телеканал «360».

Ракета по проекту Константина Циолковского внешне сильно отличалась от современных ракет-носителей, поскольку ученый разработал проект за 50 лет до первых космических полетов. Проект не был реализован, но специалисты воссоздали наглядную модель ракеты по чертежам Циолковского. Ученый также предложил проект ракетного поезда — этот экспонат можно увидеть в зоне «КБ-1. Космический бульвар» в самом начале экспозиции, пишет НСН.

Посетители павильона также смогут ознакомиться с опытным вариантом гермошлема ГШ-6. Такой элемент снаряжения используют космонавты и пилоты перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. Можно будет увидеть и документы, связанные с Тихоокеанской гидрографической экспедицией 1950–1960 годов, сыгравшей важную роль в первом полете человека в космос. Помимо этого, в экспозиции появились схема размещения кораблей во время полета Юрия Гагарина, подлинное удостоверение первого командира тихоокеанской экспедиции Юрия Максюты, а также другие исторические документы.

Центр «Космонавтика и авиация» возобновил работу 16 июня. Одновременно там могут находиться до 100 человек, пишет «Москва 24». Предусмотрено несколько сеансов, пишет RT.

4 июля сообщалось, что стали известны детали выхода туриста в открытый космос в 2023 году. Первый космический турист, который пожелал выйти в открытый космос, сможет провести за бортом Международной космической станции (МКС) около 90–100 минут.