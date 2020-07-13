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Известия.ru

В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/dpa

Россия «вовлечена» в ситуацию в Афганистане и действует там через контакты с экстремистами «Сети Хаккани», заявил 9 июля председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, боевики этой организации связаны с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Кроме того, Милли заверил, что Вашингтон годами знал об «участии» Москвы, а также Китая, Ирана и Пакистана в делах Афганистана. Страны, согласно словам генерала, вовлечены в них из-за своих национальных интересов.

«Россия — не наш друг, и ее участие вызывает беспокойство. Мы внимательно следим за этим и принимаем соответствующие меры», — сказал он во время выступления в конгрессе, его слова приводит ТАСС.

В то же время Милли подчеркнул, что у разведки США и Пентагона нет свидетельств о приписываемой американскими СМИ связи России и талибов.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. Затем издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора». При этом ни доказательств, ни даже указания источников издания не привели.

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной.

МИД России категорически опроверг домыслы изданий, назвав публикации ложью.

Кроме того, статьи СМИ опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
Китай
Пакистан
Россия
США
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