Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Банковские счета советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста Ивана Сафронова и его родственников заблокированы, сообщает в пятницу, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, однако женщины не были задержаны и никак не фигурируют в уголовном деле.

О задержании Сафронова стало известно 7 июля. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

В отношении бывшего журналиста возбуждено уголовное дело о госизмене, он арестован на два месяца. При этом он не признал свою вину.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.