Войти
Известия.ru

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

111
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Банковские счета советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста Ивана Сафронова и его родственников заблокированы, сообщает в пятницу, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, однако женщины не были задержаны и никак не фигурируют в уголовном деле.

О задержании Сафронова стало известно 7 июля. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

В отношении бывшего журналиста возбуждено уголовное дело о госизмене, он арестован на два месяца. При этом он не признал свою вину.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
08.07.2019
Российский спутник "Метеор-М" выведен на рабочую орбиту
21.06.2019
Российский "Союз" в начале июля вместе со спутником "Метеор-М" выведет на орбиту 30 аппаратов из 11 стран мира, включая США
29.07.2015
Заслуженного машиностроителя заподозрили в госизмене
27.05.2014
Авиакосмический салон ILA-2014 сюрпризов не принес
02.04.2013
«С заказами от авиакомпаний ситуация сложная»
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года