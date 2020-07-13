Войти
Известия.ru

Разведку у границ России за неделю провели 30 иностранных самолетов

112
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Вдоль российских границ в течение недели разведывательные полеты совершили 30 иностранных самолетов, следует из инфографики, опубликованной в газете «Красная звезда» в пятницу, 10 июля.

Также к границам страны приближались два разведывательных беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались на перехват с целью недопущения нарушения госграницы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

27 июня Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-30 трех американских самолетов-разведчиков над Черным морем, который произошел накануне.


Военные Южного федерального округа зафиксировали приближение к российским границам патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135 ВВС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Су-30
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
30.06.2020
Истребители Су-27 поднялись для перехвата американских военных самолетов
12.03.2020
Удар российских «Буков»: в Сирии сбили 20 турецких дронов
08.04.2019
Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма
11.03.2015
Бангалор с дальним прицелом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года