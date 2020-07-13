Разведку у границ России за неделю провели 30 иностранных самолетов

Вдоль российских границ в течение недели разведывательные полеты совершили 30 иностранных самолетов, следует из инфографики, опубликованной в газете «Красная звезда» в пятницу, 10 июля.

Также к границам страны приближались два разведывательных беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались на перехват с целью недопущения нарушения госграницы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

27 июня Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-30 трех американских самолетов-разведчиков над Черным морем, который произошел накануне.

Военные Южного федерального округа зафиксировали приближение к российским границам патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135 ВВС США.