Дистанционные экзамены начинаются в кадетских училищах Минобороны

Торжественная церемония объединенного выпуска из Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" на Соборной площади.

Они продлятся до 1 августа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дистанционные вступительные экзамены начинаются в довузовских учебных заведениях Минобороны России в пятницу.

Решение о проведении вступительных испытаний по видеосвязи было принято в этом году в связи со сложившейся эпидемической обстановкой. По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу сроки подачи документов были продлены до 1 июля.

Экзамены в нахимовских, суворовских и кадетских училищах продлятся до 1 августа. В этом году кандидатами на обучение в военных довузовских учебных заведениях стали порядка 10 тыс. детей.

Испытания

Кандидатам предстоит сдать экзамены по русскому и иностранным языкам, математике, а также пройти испытания на психологическую готовность к обучению в училищах в форме собеседования.

Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам уже выставлена на основании оценки, полученной в предыдущей учебной организации за прошлый учебный год.

Как рассказали в Минобороны, для дистанционных экзаменов была создана единая электронная база вопросов для проведения собеседований на базе системы управления обучением "Школа". "Вариант задания для каждого кандидата на поступление формируется автоматически, что исключает возможность передачи ответов из региона в регион и между родителями кандидатов", - пояснили в Минобороны.

Уникальная система позволяет сформировать индивидуальное для каждого довузовского образовательного учреждения расписание проведения вступительных испытаний, учитывая разные особенности, например набор на разные параллели.

Техническое обеспечение

В военном ведомстве пояснили, что для сдачи вступительных испытаний кандидаты могут использовать практически любое устройство с возможностью видеосвязи и подключения к интернету, в том числе смартфон, планшет, ноутбук или персональный компьютер с веб-камерой.

"Чтобы посторонние не могли подключиться к видеосвязи, каждому кандидату отправляется уникальный код на подключение на его номер телефона непосредственно перед началом сдачи вступительного испытания", - рассказали в министерстве.

Все ответы кандидата и видеозапись проведения собеседования будут сохранены в базе данных на случай возникновения спорных ситуаций и подачи апелляций от родителей или законных представителей кандидатов.