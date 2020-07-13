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ТАСС

Шойгу может посетить Индию до конца года

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Посол Индии также сообщил, что страна может принять участие в масштабных учениях войск РФ "Кавказ-2020"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу может посетить Индию до конца года, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Мы видим высокий потенциал военно-технического сотрудничества. До конца года ожидаем визит министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Индию для участия в следующем заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - сказал посол в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией является одним из важнейших столпов особо привилегированного стратегического партнерства между странами.

Посол отметил, что более 60-70% оружия, которым оснащены вооруженные силы Индии, - российского производства, а "Россия также является очень важным партнером в сфере производства оборонных изделий в Индии в рамках программы Make in India".

Он подчеркнул, что индийская сторона во время визита министра обороны Раджнатха Сингха в Москву на Парад Победы получила заверения "не только в выполнении обязательств по текущим договорам, но и в том, что эти обязательства будут выполнены в более короткие сроки". "Те заверения, которые были получены в ходе визита в Москву, нас полностью удовлетворили", - добавил он.

Учения войск РФ "Кавказ-2020"

Индия планирует принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Казвказ-2020", сообщил посол Индии в России.

"В течение следующих шести месяцев мы ожидаем, что Индия примет участие в учениях "Кавказ-2020", а также в ежегодных учениях "Индра", - сказал Бала Венкатеш Варма.

Он отметил, что международные учения являются важным элементом военного сотрудничества двух стран.

"Однако из-за пандемии коронавируса некоторые из них были отложены или адаптированы под новые условия. <...> Впрочем, в 2021 году привычный режим проведения подобных мероприятий будет возобновлен", - заключил дипломат.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что к учениям "Кавказ-2020" планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ. Стратегические учения запланированы на сентябрь.

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