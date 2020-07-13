Минобороны России сделает ставку на беспилотную технику в Арктике

Также такую технику будут использовать в сложных по климатическим и дорожным условиям регионах Крайнего Севера или Дальнего Востока

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ отдает приоритет беспилотной автомобильной технике для Арктической зоны, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Об этом сообщил начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва генерал-лейтенант Андрей Топоров.

Он рассказал, что в апреле этого года "Камаз" провел в условиях Заполярья успешные испытания беспилотных грузовиков, во время которых также были испытаны пункты управления.

"Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Витальевич Булгаков по итогам испытаний определил это направление развития военной автомобильной техники как наиболее перспективное и приоритетное для Арктической зоны, а также для сложных по климатическим и дорожным условиям регионов Крайнего Севера или Дальнего Востока", - сказал Топоров в интервью газете "Красная звезда".