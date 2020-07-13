Атомный «Лидер» меняет расклад

Самый мощный ледокол в мире обеспечит контроль над всей Арктикой

Арктические льды больше не станут препятствием для российского флота, чтобы преодолеть географическую точку Северного полюса. По «колее» шириной 50 м по ней пройдет как супертанкер, контейнеровоз, так и весь боевой состав Северного флота. Эту возможность обеспечит ледокол нового поколения проекта 10510 «Лидер». Судно заложено на Дальнем Востоке на заводе «Звезда». С его появлением у России открываются совершенно новые возможности в Арктике. В ней больше не останется недоступных по погодным обстоятельствам территорий, а у российского военного флота – неконтролируемых зон.

Ледокол «Лидер» спроектирован в ЦКБ «Айсберг» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Его уникальность в конструкции корпуса и новой энергетической установке. Впервые в истории у судна нет ни одного одинакового шпангоута (так называются поперечные ребра конструкции, формирующие обводы корпуса). Это обеспечит ледоколу, словно рыбе, небывалую для его «одноклассников» проходимость во льдах. Благодаря этому он сможет преодолевать арктический лед толщиной более 4 м, прокладывая судоходный канал шириной 50 м со скоростью до 10 узлов (около 19 км/ч). Обычные ледоколы серии ЛК-60 при той же толщине льда двигаются не быстрее двух узлов и способны проломить «колею» не шире 36 м.

Все это обеспечит новейший атомный реактор РИТМ-400 с тепловой мощностью по 315 МВт. Конструкторы судна признают, что его мощность избыточна. Однако для военных это настоящий праздник. Источник «НГ» в военно-промышленном комплексе сообщил, что конструкция судна позволяет легко модернизировать ледокол в боевой корабль.

«Это принцип «открытой кормы», – сообщил специалист. – Он заключается в том, что в кормовой части судна есть место под размещение нескольких транспортных морских контейнеров. Согласно этой концепции, в кормовой части корабля размещается два 20-фунтовых морских контейнера, в которых могут находиться либо двухтрубные пусковые установки крылатых ракет «Калибр», либо четырехтрубные комплексы «Уран» с ракетой Х-35 или два «Оникса». При таком подходе можно создавать корабли-носители, не привязывая их к решению конкретной боевой задачи, и устанавливать боевой модуль в зависимости от обстановки. В настоящее время в контейнерах могут располагаться кроме ракет и различные глубоководные роботизированные и водолазные комплексы. Все это позволяет за очень короткое время переоборудовать ледокол из гражданского в боевой корабль. Кроме того, энергетика судна позволяет установить на нем лазерное или электромагнитное вооружение».

«Лидер» не позиционируется именно как боевой корабль. Это гражданское судно, которое в большей части будет задействовано на обеспечении круглогодичного судоходства по Севморпути. Эта транспортная артерия становится основным маршрутом сообщения между Европой и Азией. От японской Йокогамы до голландского Роттердама расстояние по ней составляет всего 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс., если бы суда шли мимо берегов Юго-Восточной Азии через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря. Северный маршрут экономит 13 дней пути. Начиная с 2018 года объем перевозок по маршруту вырос в два раза, составив 20,2 млн т, а в 2024-м будет уже 80 млн т. Кроме того, северное побережье России и ее территориальные воды – самые обширные мировые источники углеводородов и других полезных ископаемых. Запасы нефти и газа, имеющиеся здесь, оцениваются экспертами более чем в 30% от общемировых.

Проблема состоит в том, что на Арктику претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай. У каждой из стран – свои резоны. Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, приарктические государства обладают суверенным правом на разработку недр в пределах принадлежащих им исключительных экономических зон (до 200 миль шириной) и континентального шельфа (до 350 миль шириной), хотя эти районы Арктики и не входят в состав их государственных территорий. При этом в США открыто заявляют, что данный маршрут должен быть полностью международным. Появление «Лидера» серьезно ослабляет позиции претендентов – с помощью мощного ледокольного флота (а у России есть и сугубо военные патрульные ледоколы проекта 23550 типа «Иван Папанин») мы можем полностью контролировать эту территорию.