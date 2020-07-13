Сдвинули небесную границу

Россия отказывается от советских станций предупреждения о ракетном нападении

Уникальный радиотехнический комплекс 90Н6 «Дарьял-У» или РЛС «Балхаш» в Актогайском районе Карагандинской области Казахстана, способный обнаружить пуски баллистических ракет за несколько тысяч километров от России оказался не нужен военным. По решению премьер-министра Михаила Мишустина договор аренды объекта с Астаной будет расторгнут, а станция впоследствии скорее всего уничтожена. Она станет четвертой в списке потерь системы противоракетной обороны СССР, уничтоженных в постперестроечный период.

Первой погибла РЛС в латвийской Скрунде. На волне демократизации и интеграции в европейское пространство, несмотря на арендную плату в 5 млн долл., ее снесла в 1995 году американская компания Controlled Demolition Inc. Церемония прошла под музыку известного латвийского композитора Зигмара Лиепиньша в присутствии огромного числа генералов НАТО.

Следом под нож перемен угодил объект на территории Украинской ССР под Севастополем. Он хоть и продолжал работать в интересах российских военных, но эксплуатировали его украинские специалисты, из-за чего данным с «евроинтегрированной» станции не всегда можно было доверять. Да и любовь соседей заниматься мелким вымогательством. Минобороны Украины настаивало, что денежное довольствие персоналу объекта должна выплачивать Москва, что не всегда обеспечивало своевременное поступление радиолокационных данных. Потом была азербайджанская «Габала», и наконец, очередь дошла до РЛС «Днепр» на Балхаше.

Последовательная потеря каждой из них образовывала гигантские бреши в противоракетной обороне России. Потерю латвийской Скрунде мы компенсировали только в 2008 году вводом в строй в РЛС типа «Воронеж» в поселке Лехтуси под Санкт-Петербургом. В результате появилась возможность видеть все, что творится в воздухе и космосе от побережья Марокко до Шпицбергена, а по дальности – до восточного побережья США. Дальше пришлось закрывать бреши по всему периметру бывшего СССР. Вторую станцию ввели под Армавиром в 2009 году. Она отслеживает все, что происходит на отрезке от Северной Африки до Индии. На боевое дежурство поставлена РЛС в поселке Пионерское Калининградской области, закрывшая западный сектор. Сдан объект в Иркутской области, который «пробивает» пространство от Китая до западного побережья США. Еще несколько объектов в Оренбургской и Псковской областях, под Воркутой и Мурманском закрыли свои направления. В итоге к этому году Россия полностью замкнула радиолокационное поле предупреждения о ракетном нападении на станции, стоящие на ее территории.

Добиться этого за столь короткий срок позволило создание РЛС типа «Воронеж». В отличие от станций предыдущего поколения, циклопических сооружений из бетона, похожих на египетские пирамиды, новая РЛС – легкое ажурное создание. Она состоит из отдельных модулей-контейнеров, поле ее антенны легко масштабируется. Например, под Иркутском построена РЛС «Воронеж» с двумя антенными полями, которые смотрят в разные стороны – один объект контролирует две стороны света.

«Воронеж» собирается, монтируется и настраивается прямо на предприятии-изготовителе. На боевом дежурстве уже стоят РЛС «Воронеж» дециметрового и метрового диапазонов «ДМ» и «М». Дополнение РЛС сантиметровым диапазоном «СМ» существенно расширяет их потенциал по обнаружению сложных малоразмерных целей. В итоге дальность их работы составляет до 6 тыс. км. Все компоненты РЛС изготавливаются и испытываются на заводах, что позволяет собирать станцию на новом месте в течение 12–18 месяцев.

Расставание с РЛС «Балхаш» – событие не из приятных. В небытие уходят грандиозные объекты военного наследия СССР. Впрочем, их место занимают более технологичные и эффективные станции.