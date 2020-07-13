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Известия.ru

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

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Минобороны РФ
Минобороны РФ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв. Об этом 9 июля заявил начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков.

«В ближайшее время в таких областях, как лазерное и СВЧ-оружие, военная робототехника, гиперзвук, микросистемотехника, биотехнологии, информатика и нанотехнологии, стоит ожидать серьезных технологических прорывов, способных придать новый импульс развитию системы вооружения ВС РФ», — приводит его слова ТАСС.

Панков рассказал, что управление выступает в качестве заказчика-координатора прикладных исследований и разработок по созданию межвидовых военных технологий. Например, систем и средств радиолокации, новых видов высокоэнергетических порохов и топлива для наземной, морской и авиационной техники. Также он отметил, что «военное противоборство между государствами перетекло в сферу военной науки и военных технологий», что влечет за собой наращивание и ускорение разработок специальной техники.

Результаты своих исследований, а также разработки Управление планирует показать во время форума «Армия — 2020», запланированном на август.

«Беспилотная авиация будет представлена линейкой перспективных комплексов с БЛА (беспилотными летательными аппаратами) различной дальности, предназначенных для ведения круглосуточной и всепогодной разведки, в том числе бортовыми радиолокационными средствами, поражения наземных и надводных объектов противника», — рассказал Панков.

Ранее, 22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страна продолжает разработку перспективных систем вооружения.

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