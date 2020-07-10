Восточная Европа станет ядерной

Призрак холодной войны снова бродит по Старому свету

После окончания холодной войны Россия поначалу не уделяла должного внимания тому, что американское ядерное оружие (ЯО) расположено на территории государств, у которых такого оружия и в помине нет. Было не до этого, пытались выстроить партнерские отношения с США и НАТО. А вот в последние пять-шесть лет, как говорится, руки дошли. Российская Федерация стала последовательно обращать внимание на несовместимость совместных ядерных миссий НАТО (СЯМ, или концепция nuclear sharing) и существующего международного режима ядерного нераспространения.

Казалось бы, наша позиция предельно ясна. Зачем нужны эти СЯМ, если холодная война закончена? Сохранение ЯО США в Европе может вызвать только ненужную напряженность и подозрения. Однако западные страны игнорируют заявления России по этому вопросу или считают, что увязки между СЯМ и Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) надуманы Россией. Мол, они не соответствуют «джентльменским договоренностям», достигнутым в 1960-е годы в процессе выработки ДНЯО. Неважно, когда именно пройдет следующая обзорная конференция по ДНЯО. А вот разобраться, соотносится ли практика СЯМ НАТО с их обязательствами по договору, действительно важно.

Концепция СЯМ: история и практика

Концепция СЯМ – это программа НАТО, в рамках которой для обеспечения безопасности и стабильности неядерные члены альянса принимают ядерное оружие на своей территории, участвуют в планировании его применения, а их вооруженные силы привлекаются к тренировкам по нанесению ядерных ударов.

В период холодной войны СЯМ были направлены в первую очередь на сдерживание Советского Союза, который имел превосходство в области обычных вооружений. К тому же это укрепляло сплоченность внутри НАТО.

В июле 1953 года Соединенные Штаты решили разместить свое ЯО на Европейском континенте в качестве ключевого средства защиты государств НАТО в Европе и компенсации превосходства стран Варшавского договора в обычных вооружениях. Первое американское ЯО прибыло в Европу в сентябре 1954 года. Стоит отметить, что в тот период еще не существовало четкой концепции совместных ядерных миссий.

В декабре 1960 года США объявили о намерении создать многосторонние ядерные силы НАТО (МЯС). Предполагалось, что эти силы будут состоять из бомбардировщиков, подводных лодок и тактического ЯО, которые бы обслуживались межнациональными экипажами.

Советский Союз реагировал на это негативно. Например, в ноте правительства СССР правительству США от 8 апреля 1963 года: «Какие бы окончательные формы ни приобрели планы создания ядерных сил НАТО – форму ли «многонациональных» или «многосторонних» сил, или же и тех и других вместе, – из того, что уже предано гласности, совершенно ясно одно: речь идет о намерении США и других держав НАТО открыть доступ к ракетно-ядерному оружию Бундесверу и вооруженным силам других стран, еще шире раздвинуть рамки приготовлений к термоядерной войне и развязать не знающую ни государственных, ни географических границ гонку ракетно-ядерных вооружений».

После декабря 1964 года американская дипломатия прекратила активное продвижение концепции МЯС. Однако сама идея коллективного ядерного планирования не была окончательно похоронена. В феврале 1966 года в рамках созданного годом ранее Специального комитета начала работу Рабочая группа ядерного планирования. Советский Союз критически отреагировал на ее создание. Однако советское руководство не рассматривало группу в качестве препятствия для заключения будущего ДНЯО. Позиция США не была такой категоричной, как в случае с МЯС.

Еще во время двусторонних переговоров между СССР и США Соединенные Штаты ясно дали понять, что не готовы участвовать в соглашении, которое бы лишило их союзников по НАТО права участвовать в укреплении натовской обороны, в том числе за счет ядерного планирования. Но при этом они пошли на некоторую уступку, недвусмысленно заявив, что не будут распространять ЯО или предоставлять контроль над американским ЯО какой-либо стране, включая Западную Германию.

Далее совместная рабочая группа СССР и США начала подготовку проекта будущего договора. В процессе переговоров по 1-й и 2-й статьям ДНЯО Советский Союз отказался от своей формулировки, запрещающей неядерным странам участие в ядерных мероприятиях, учениях, а также запрещающей размещение ЯО на территории союзников. СССР не возражал против ядерного планирования и консультаций НАТО. Однако министр иностранных дел СССР Андрей Громыко сделал заявление, что Советский Союз оставляет за собой право вернуться к обсуждению этого вопроса на двусторонней основе, что подтверждает отсутствие окончательного согласия СССР с идеей ядерного планирования НАТО. К декабрю 1966 года НАТО утвердило создание Группы ядерного планирования (ГЯП), существующей по сей день.

Как США, так и Советский Союз были кровно заинтересованы в создании договора, который бы предотвратил распространение ЯО и появление новых государств, обладающих им, поэтому страны шли на взаимные уступки. США отошли от идеи создания «натовского» ЯО, а Советский Союз смягчил свою позицию по наличию в ДНЯО прямого запрета на совместное ядерное планирование. Во время подписания ДНЯО у сторон было одинаковое понимание 1-й и 2-й статей ДНЯО.

СЯМ сегодня

По данным Инициативы по сокращению ядерной угрозы (Nuclear Threat Initiative), на территории Европы в пяти государствах размещено около 150 американских тактических водородных бомб B61.

Бомбы B61 предназначены для доставки только боевыми самолетами (а они довольно уязвимы и их легче перехватить). Такой возможностью обладают американские F-15 и F-16, а также европейские PA-200 Tornado. Важно понимать, что, хотя ЯО США находится на территориях пяти государств НАТО, ответственность за его содержание и охрану лежит на ВВС США. И хотя этот арсенал может быть установлен на самолетах той страны, где он хранится, только США решают, использовать его или нет. Авиабомба B61 включает в себя несколько механизмов безопасности, разработанных для предотвращения несанкционированного использования:

1) боевой самолет должен иметь на борту программное обеспечение AMAC (Aircraft Monitoring and Control), которое выполняет функции безопасности, снаряжения и активации бомбы;

2) только при помощи системы AMAC пилот может ввести код активации бомбы (Permissive Action Links code);

3) код активации состоит из 6–12-значного числа с ограниченным количеством попыток ввода.

Коды активации приходят напрямую из Вашингтона.

Получается, что хоть США и сотрудничают с членами НАТО в разработке ядерной политики, проводят встречи и совместные ядерные военные учения, хранят авиабомбы B61 в европейских странах, но только США принимают решение об использовании ядерного оружия.

И в НАТО Не всем по нраву СЯМ

На саммите в Брюсселе в 2018 году государства-участники подтвердили, что основной целью ядерных сил НАТО является сдерживание и что «НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие». Это было также подтверждено в Лондонской декларации в декабре 2019 года. В то же время на каждой такой встрече страны-участницы подтверждают свою приверженность обязательствам по ДНЯО, то есть западные страны не видят противоречий между совместными ядерными миссиями и ДНЯО.

Однако государства – участники альянса не всегда так едины в этом вопросе, как кажется. В начале 2010 года несколько стран НАТО – Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия – призвали Соединенные Штаты вывезти ЯО из Европы. Они утверждали, что это оружие уже не служит военным целям в Европе, а его вывод продемонстрировал бы приверженность НАТО идее мира, свободного от ядерного оружия. Страны утверждали, что НАТО может достичь политических целей концепции СЯМ другими способами. Например, США могут обеспечить безопасность своих союзников в Европе с помощью обычных вооружений, противоракетной обороны и стратегических межконтинентальных баллистических ракет. Более того, поскольку ЯО не играет военной или политической роли в Европе, оно больше не является символом солидарности и сотрудничества альянса. Такая инициатива появилась после обещания правительства Германии в 2009 году выступить за вывод ЯО с территории Германии. Впервые правительство одной из стран, хранящих на своей территории американское ЯО, так четко и ясно высказалось в пользу его вывода.

Однако другие страны – участницы НАТО, в том числе некоторые новые члены, утверждали, что тактическое ЯО США в Европе не только остается актуальным в военном отношении, но и является важным показателем приверженности США безопасности и солидарности НАТО. Вывод ЯО из Европы значил бы, что США изменили свою приверженность ей. Эту точку зрения высказали Польша и страны Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России и ее арсенала тактического ЯО.

Министры иностранных дел стран НАТО рассмотрели вопрос о нестратегическом ЯО США в Европе во время встречи в Таллине в апреле 2010 года. После ее завершения госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты не против сокращения количества ЯО США в Европе, но этот процесс должен быть связан с сокращением числа российского тактического ЯО. Более того, все согласились, что ЯО не будет вывезено из Европы, если будет отсутствовать консенсус всех государств – членов НАТО по этому вопросу. Принятие в ноябре 2010 года новой Стратегической концепции и последующий доклад «Обзор сдерживания и обороны» в мае 2012 года сумели консолидировать союзников. Однако, как считают некоторые эксперты, не устранили полностью появившихся разногласий внутри альянса.

Как же сейчас относятся к СЯМ страны, на территории которых находится американское ЯО?

Бельгия

На территории Бельгии находится около 20 бомб В61. Также Бельгия обладает боевыми самолетами F-16 A/B, предназначенными для их использования. В 2018 году было решено заменить их на американские F-35. Бельгийское правительство не подтверждает и не опровергает информацию о наличии американского ЯО в Бельгии.

16 января 2020 года бельгийский парламент проводил голосование по резолюции о выводе американского ЯО с территории Бельгии и присоединении страны к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). 66 депутатов проголосовали за, 74 – против, и резолюция была отклонена. Но согласно опросу Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), проведенному в апреле 2019 года, 64% бельгийцев выступают за подписание ДЗЯО и лишь 17% – против.

Германия

Германия хранит на базе Бюхель около 20 авиабомб В61 и обладает средством их доставки – боевыми самолетами PA-200 Tornado. Относительно наличия ЯО на своей территории Германия старается хранить молчание.

Италия

На территории Италии находится 45–55 бомб В61. Имеются и боевые самолеты, предназначенные для доставки – F-16 C/D и PA-200 Tornado. Италия планирует приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35 и в 2024 году начать замену существующих самолетов. Италия – единственная из стран НАТО приняла резолюцию, которая позволяет итальянскому правительству рассмотреть вопрос о ратификации ДЗЯО. Это может говорить о том, что это государство считает, что присоединение к ДЗЯО и членство в НАТО могут быть совместимы.

Нидерланды

На базе Фолькель находится около 20 бомб В61, а страна обладает боевыми самолетами F-16 A/B для их доставки. Нидерланды планируют приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35 и провести замену имеющихся бомбардировщиков в 2024 году. Однако еще в 2013 году не было ясности, станет ли страна приобретать новые бомбардировщики, способные нести ЯО. Осенью 2013 года парламент Нидерландов принял резолюцию о замене ядерных бомбардировщиков на новые американские боевые самолеты, которые нельзя снарядить ЯО. Хоть данная резолюция не имела юридически обязательного характера, тем не менее это еще раз показывает хрупкость политической поддержки некоторыми странами – участницами НАТО концепции совместных ядерных миссий.

Турция

На турецкой авиабазе Инджирлик на юго-востоке Турции находится крупнейшее в НАТО хранилище ЯО, где располагаются 50 американских бомб B61. В 2016 году, во время попытки военного переворота в Турции, в Вашингтоне задумывались о выводе ЯО с базы Инджирлик. Тогда турецкие власти закрыли воздушное пространство в районе базы, а сама она на некоторое время была отключена от подачи электричества. Снова о турецкой базе заговорили в 2019 году. Из всех стран НАТО, на территории которых имеется американское ЯО, Турция единственная не играет активной прямой роли в доставке ЯО с использованием собственных бомбардировщиков. 14 октября 2019 года газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что должностные лица из Госдепартамента и Министерства энергетики США обсуждали возможность вывода ядерных авиационных боеприпасов с базы Инджирлик в Турции. Однако на данный момент ничто не указывает на то, что роль базы Инджирлик может кардинально измениться в ближайшее время.

Что будет с СЯМ

В рамках подготовки к обзорной конференции ДНЯО состоялись три заседания подготовительных комитетов (Препкомов).

На первой сессии Препкома (2017) с критикой американского ЯО, в том числе его распространения в Европе, выступила Куба. С критикой ядерной политики США в военной сфере выступила также Сирия, а Иран назвал концепцию СЯМ в любом ее проявлении очевидным нарушением 1-й и 2-й статей ДНЯО. Казахстан выражал озабоченность в связи с модернизацией ЯО в целом.

На второй сессии Препкопа (2018) КНР раскритиковала наличие ЯО США в Европе и заявила о необходимости его возращения на национальную территорию. Иран выступил против модернизации ЯО, в особенности против создания ЯО малой мощности. ЮАР и Филиппины также выступили против продолжающейся модернизации ЯО.

На третьей сессии Препкома (2019) КНР призвала все государства прекратить мыслить категориями холодной войны, а также повторно призвала «определенные ядерные государства» прекратить практику СЯМ. Движение неприсоединения (ДН) заявило, что любое горизонтальное распространение ЯО и принципы nuclear sharing являются явным нарушением 1-й и 2-й статей ДНЯО, и призвало прекратить подобные практики, в том числе в рамках военных альянсов. Иран вновь заявил, что СЯМ НАТО и модернизация Соединенными Штатами ЯО является серьезным нарушением духа и буквы ДНЯО.

Таким образом, помимо России, совместными ядерными миссиями НАТО обеспокоены государства и группы государств, представляющие различные регионы мира. Также с требованиями о необходимости вывода американского ЯО из Европы выступают не только отдельные государства, но и международные организации, экспертные комиссии, исследовательские институты: трехсторонняя российско-германо-американская комиссия «Проблемы на пути глубокого сокращения ядерных вооружений» (Deep Cuts Commission), движение «Глобальный ноль» (Global Zero), Международное бюро мира (International Peace Bureau), Дармштадтский технический университет, Гамбургский университет, Институт Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР).

С другой стороны, надо отдавать себе отчет и в том, что проблема СЯМ НАТО является одной из целого ряда хронических, застарелых проблем на стыке ядерного нераспространения и контроля над вооружениями. В последние годы наблюдается слом Соединенными Штатами всей архитектуры контроля над вооружениями. В этих условиях сложно ожидать, что позиция США по вопросу о СЯМ в ближайшие два-три года претерпит радикальные изменения.

Никита Дегтярев

Никита Сергеевич Дегтярев – координатор Информационной программы ПИР-Центра.Владимир Андреевич Орлов – заведующий Центром глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии МИД РФ.