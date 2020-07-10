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Независимое военное обозрение

Православие с красной звездой

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Главный храм Вооруженных сил стал пантеоном памяти и славы российского воинства. Фото с сайта Министерства обороны РФ
Главный храм Вооруженных сил стал пантеоном памяти и славы российского воинства. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Минобороны раскрыло предназначение главного храма Вооруженных сил

Монументальный объект в Одинцовском районе Московской области при всей православной атрибутике и религиозной направленности в большей степени станет музейным комплексом памяти русских, советских и российских воинов, погибших защищая отечество, – Центром сакральной памяти, объединяющей все национальности и веры нашей страны. Так объяснил суть строительства главного храма Вооруженных сил заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления армии Андрей Картапалов. Уникальность объекта видна сразу. Это немыслимый сплав атеизма, православия, ислама, буддизма и простого желания помнить свою историю и семью.

Директор Музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» Елена Мироненко говорит, что в день комплекс посещает более 5 тыс. человек. Это как индивидуальные посетители, так и организованные экскурсии.

«Это больше, чем посетителей музея ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, – говорит Мироненко. – Если перспектива сохранится, то мы войдем в топ-20 ведущих музеев мира».

Андрей Картапалов добавляет, что храмовый комплекс стал самым технологичным музейным комплексом в мире. «Мы знаем про Ледовое побоище, Куликовскую битву, оборону Севастополя, но, кроме полководцев, их ближайших сподвижников или отдельных героев, не можем представить лиц тех, кто стоял в полках и на бастионах, – сказал генерал. – Сегодня у нас есть возможность запечатлеть память о каждом участнике Великой Отечественной войны персонально».

Это позволяет сделать уникальная по своей композиции и проработке экспозиция «Дорога памяти» – крытая галерея, расположенная полумесяцем вокруг храма. Ее длина – 1418 шагов в память о каждом дне войны с интерактивным описанием событий, происходивших в этот момент.

Храм больше похож на пантеон воинской славы. Его периметр обрамляют барельефы исторических побед русской армии. Внутри висят полковые знамена с красными звездами, названиями гвардейских частей и прочими атрибутами советской эпохи. Это практически полная история становления российского государства от крещения Руси до Октябрьской революции.

Подобный ход был использован при строительстве храма Христа Спасителя в Москве, поставленного в память о павших героях войны 1812 года. Его снесли на волне пролетарской революции. Часть плит с именами героев войны раскрошили и рассыпали на дорожках в московских парках, часть пошла на отделку городских зданий.

При воссоздании в 1990-е в нижней галерее храма, где расположен мемориал Отечественной войны, вернули 177 плит с написанными золотом именами героев с описанием главнейших сражений той войны. Но былого сакрального значения здание не приобрело – это прежде всего кафедральный собор Русской Православной церкви.

В Главном храме Вооруженных сил будут проводиться церковные службы. Их свяжут с памятными датами видов и родов войск, историческими победами русского оружия и прочими событиями военной истории страны. При этом председатель Синодального отдела по взаимодействию с Минобороны и правоохранительными органами епископ Клинский, викарий патриарха Московского и всея Руси отец Стефан сообщил, что в храме будут проводиться ритуалы крещения и венчания для всех желающих. Будет открыта «Воскресная школа» для взрослых, начато обучение священнослужителей для войск. Кроме того, впервые в стране будет воссоздан вуз по подготовке сестер и братьев милосердия. По словам Андрея Картапалова, в него уже отобраны первые 20 кандидатов из призывников на срочную службу, выразивших желание пройти ее альтернативный вариант.

Храм монументален не только в масштабе, но и деталях. В верхней его части отражена современность – неоднозначность Гражданской войны, Великая Отечественная и, что крайне важно, современность. Мозаики, украшающие стены храма, буквально в одной композиции рассказывают об участии армии в тех или иных событиях. Например, здесь можно увидеть наших летчиков, участвовавших в японо-китайской войне на стороне Китайской Народной Республики в 1937–1945 годах. Следом – воины корейской и вьетнамской войн, военнослужащие, прошедшие через череду конфликтов на африканском континенте, в Афганистане, боевых действий на территории бывших республик СССР, антитеррористической операции на Северном Кавказе и, наконец, Сирии. Это свидетельства участия СССР и современной России в военных конфликтах. Об этом Министерство обороны впервые говорит официально, увековечивая память солдат и офицеров великой армии разных национальностей и вероисповедания.

В горельефах, мозаиках и фресках храма отражена вся история защиты Отечества. Фото агентства «Москва»

На фоне христианской атрибутики и исторических инсталляций стоит скульптурная композиция «Матерям победителей» Даши Намдакова – буддиста по вере, гражданина России. Она сплетает в клубок противоречия в отношении к комплексу. Это памятник высотой девять метров. Лицо женщины закрыто ладонями, она плачет. В полах ее накидки горят огоньки ушедших душ… Более сильного образа прощания с родными сложно представить.

Андрей Картапалов подчеркивает, что храмовый комплекс позволяет отдать дань памяти всем гражданам страны, сложившим голову за ее свободу. Минобороны собрало в одном месте и символы силы: военную технику, образы защитников, иконы, знамена частей победителей и семейную преданность.

Если у вас нет возможности посетить захоронение деда или отца, находящееся в ближнем или дальнем зарубежье, в храмовом комплексе собрана земля с более чем 20 тыс. захоронений наших воинов. Она стоит в гильзах от артиллерийских снарядов. У каждого можно отдать дань памяти, помолиться, поставить свечу или просто постоять.

За неделю с открытия комплекс в парке «Патриот» посетили более 30 тыс. человек.

Интервью с заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления армии Андреем Картапаловым.

Андрей Валерьевич, станет ли православие основным инструментом воспитания военнослужащих в российской армии?

– Не то что православие становится основным. Просто православная вера несет в себе очень много духовных скреп, традиционных для российского общества. В православном воинстве мусульмане и буддисты тоже служили. Это гораздо более широкое понятие, чем религиозные предпочтения одного отдельного человека. И вторая составная часть – православная вера держится на любви к отчизне. Ведь, как вы помните, был лозунг: «За веру, царя и отечество». Отечество – понятно, царь – понятно, сейчас верховный главнокомандующий – президент, то есть первое лицо государства, и вера. Без нее нельзя. Она содержит более глубинные ответы на все вопросы человека. Поэтому и православное воинство в смысле, что воюет оно за правду.

А как будет строиться воспитательная работа в Вооруженных силах, учитывая, что люди изменились? У советских был кодекс строителей коммунизма, одинаковые зарплаты, одинаковые товары в магазинах, а сегодня очень серьезное социальное расслоение и разные финансовые возможности.

– В Минобороны созданы военно-политические органы, которые отвечают за морально-политическое, психологическое состояние личного состава. Это одна из составных частей боевой готовности. Это очень важный фактор, который необходимо учитывать. И на сегодня мы понимаем, что главным стержнем и наполнением военнослужащего является глубокий патриотизм, основанный на любви к большой и малой родине, к своей семье, к своим друзьям.

Фактически изучение истории российского государства, национальных особенностей населяющих Россию народов становится тем стержнем, на котором держится вся система?

– Безусловно. А история нашей армии, ее побед – одна из духовных скреп, которая является составной частью воинской идеологии.

***

Боевые знамена полков я видел только в англиканских храмах в Британии. Потертые, со следами пуль и осколков. Я восхищался композициями скульптурных групп на памятниках полков и подразделений иностранных армий в столицах западных стран. На них без обиняков написаны места их боевой славы: Архангельск, Балаклава, Севастополь, Москва и т.д. На Триумфальной арке в Париже, возведенной по распоряжению Наполеона в 1806–1836 годах архитектором Жаном Шальгреном в ознаменование побед его французской армии, это тоже есть. Однако все эти войны выиграли мы. Наши кони пили из Сены, слово «бистро» во французский язык ввели наши казаки. Берлин русские, а затем и советские солдаты брали дважды. Но ни на одном из наших памятников Победы нет названий этих городов. В этом плане храм Вооруженных сил – символ не завоеваний или краткосрочных достижений, а государственной политики: если мы несем огонь, то только за правду.


Дмитрий Литовкин

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