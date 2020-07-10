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Независимое военное обозрение

Морпехи получат новые корабли

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Универсальные десантные корабли существенно усилят мобильность частей постоянной боевой готовности. Фото с сайта www.mil.ru
Универсальные десантные корабли существенно усилят мобильность частей постоянной боевой готовности. Фото с сайта www.mil.ru.

Какие возможности появятся у российских черных беретов

В нынешнем году в ходе Главного морского парада впервые особые почести будут оказаны черным беретам. Как заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, «планируется проход группы кораблей со знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших в годы войны Ленинград, Севастополь и Новороссийск». С 2017 года, когда в Санкт-Петербурге прошел первый Главный морской парад, традиционно по Неве проходили катера со знаменами отличившихся в боях корабельных и подводных бригад и дивизионов. Морская же пехота была представлена только наземной экспозицией современных образцов вооружения и военной техники.

Также на прошлой неделе стало известно, что Минобороны уже начало разрабатывать организационно-штатную структуру для экипажей универсальных десантных кораблей проекта 23900. Последние часто называют российскими «Мистралями».

Пляшем от корабля

Строительство десантных кораблей идет на фоне реформы частей и соединений морской пехоты. За последние годы в бригадах и полках морской пехоты формируются новые подразделения, идет перевооружение на современные образцы вооружения и военной техники.

До недавнего времени основными рабочими лошадками морпехов были большие десантные корабли проекта 775. Поэтому организационно-штатная структура частей и соединений морской пехоты была во многом заточена именно под характеристики и возможности этих БДК.

Но сейчас парк российских десантных кораблей радикально меняется. В частности, в состав флота уже вошел первый десантный корабль «Иван Грен». Он построен по проекту 11711. Второй в этой серии БДК «Петр Моргунов» в настоящее время проходит испытания. Не исключено, что он примет участие в нынешнем Главном морском параде.

Весной прошлого года были заложены еще два десантных корабля. Но они уже будут выполнены по обновленному проекту. Как заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, у кораблей будет увеличено полное водоизмещение до 8000 тонн, изменится и конструкция надстроек кораблей.

Вертолеты, катера и танки

Сейчас в российском Военно-морском флоте пять бригад и один полк. По одному соединению есть в составе Северного, Черноморского и Балтийского флотов. А вот на Тихом океане развернуто сразу две бригады морской пехоты (ОбрМП). Один полк черных беретов принадлежит Каспийской военной флотилии. Также в Темрюке дислоцируется отдельный 382-й батальон морской пехоты, который подчинен 810-й бригаде МП. Но у этой воинской части особый статус – иногда она называется миротворческой.

Реформа частей и соединений морской пехоты началась еще в 2017 году. Тогда в качестве эксперимента в состав 40-й ОбрМП (базируется на Камчатке) вошла танковая рота на боевых машинах Т-80БВ. Как заявил командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Сергей Липилин, «для усиления огневой мощи в бригаду морской пехоты поступили танки Т-80БВ».

В сентябре 2019 года танки получила и вторая тихоокеанская бригада – 155-я ОбрМП. Ей также были переданы танки Т-80БВ. Как заявили в Минобороны, «машины прибыли во Владивосток железнодорожным транспортом согласно плану перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники».

Также во всех бригадах морской пехоты были сформированы разведывательно-десантные батальоны, роты радиоэлектронной борьбы, а также отдельные роты десантно-высадочных средств.

В перспективе в составе каждой бригады будет один десантно-штурмовой батальон, два-три батальона морской пехоты. Усиливает командование ВМФ и разведчиков-морпехов. В полках и бригадах уже идет формирование отдельных разведывательно-десантных батальонов. Каждый разведбат – это две обычные разведывательные, а также одна разведывательно-десантная (иногда в документах именуется «рота специального назначения») рота.

Правда, формирование новых частей и подразделений пока идет неравномерно. Так, в июне нынешнего года командующий войсками и силами на северо-востоке контр-адмирал Александр Юлдашев в своем интервью заявил, что «в бригаде морской пехоты сформирована рота РЭБ, завершается комплектование роты десантно-высадочных средств». А вот танковая рота, по словам командующего, еще пока не стала батальоном.

К сожалению, с танками у черных беретов ситуация пока достаточно напряженная. К примеру, в настоящее время танковые батальоны уже есть в составе 61-й (Северный флот) и 155-й (Тихоокеанский флот) бригад морской пехоты. При этом свою броню пока не получили 810-я (Черноморский флот) и 336-я бригады (Балтийский флот). Скорее всего балтийские и черноморские морпехи получат не «реактивные» Т-80БВ, а более простые Т-72Б3/Б3М.

Инженерно-водолазный спецназ

Еще одним интересным подразделением в составе бригады морской пехоты стали роты десантно-высадочных средств. Несмотря на свое достаточно прозаичное название, эти подразделения – из самых важных в современных частях и соединениях морской пехоты. Иногда их в шутку называют «инженерно-водолазный спецназ».

В составе роты несколько взводов десантно-высадочных средств, оснащенных плавающими транспортерами ПТС, а также специальный водолазный отряд. С недавних пор в ротах также появились отряды десантных лодок. Задача экипажей ПТС – доставлять на берег под огнем личный состав, грузы, а также неплавающую технику (автомобили, инженерные машины и т.д.).

Ротные десантные лодки должны под огнем противника забрасывать передовые отряды морских пехотинцев на берег перед высадкой. А также эвакуировать раненых из подбитой на плаву бронетехники. Но самая сложная задача стоит перед водолазами роты. Они заблаговременно – еще до высадки десанта – проводят разведку участков берега, изучают гидрологические и гидрографические условия.

Десант бьет из-за горизонта

Нынешняя организационно-штатная структура позволяет формировать отдельные тактические группы на базе батальонов морской пехоты. Последний усиливается артиллерийской батарей, отрядом десантно-высадочных средств, а также средствами ПВО и противотанковыми комплексами.

С прошлого года такие БТГ морской пехоты уже активно участвуют в учениях. Согласно сообщению российского военного ведомства, в сентябре 2019 года «две батальонные тактические группы морской пехоты Каспийской флотилии совершили марш в район общевойскового полигона Дальний на территории Дагестана в целях проведения двусторонних батальонных тактических учений».

Формально тактико-технические характеристики новейших УДК еще не разглашались. По известным данным, он может перевозить до тысячи черных беретов и до 75 единиц техники. Авиагруппа «российского Мистраля» теоретически определяется в 20 вертолетов Ка-29, Ка-52К и Ка-27.

Получается, что один УДК может взять на борт и обеспечить высадку одной батальонной тактической группы морской пехоты. При этом авиагруппа десантного корабля позволяет за один раз высадить в полном составе и поддержать огнем батальонную десантно-штурмовую роту.

В отличие от УДК проекта 23900 большие десантные корабли типа «Иван Гренн» не могут похвастаться такой вместительностью. На их борту можно разместить не более 300 морских пехотинцев и около 40 единиц различной техники (БТР, автомобили, самоходные артустановки, средства ПВО).

Но и в этом случае новая организационно-штатная организация бригад морской пехоты позволяет найти оптимальное решение. На базе батальона морской пехоты формируется ротная тактическая группа. В ее составе рота морской пехоты, противотанковые подразделения, один-два десантно-штурмовых взвода, а также артиллерийский огневой взвод.

Действия РТУ уже активно отрабатываются черными беретами. В феврале нынешнего года, по сообщениям Минобороны, на Каспии «военнослужащие в составе ротной тактической группы совершили марш комбинированным способом на автомобилях и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения. В ходе учения военнослужащим полка морской пехоты предстоит захватить командный пункт условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья, а также выполнить высадку способом «корабль–берег» с использованием бронетранспортеров БТР-82М».

Гладко было на бумаге

Между тем существуют и серьезные проблемы, которые еще предстоит решить. Главная из них – это отсутствие в составе российского Военно-морского флота полноценных десантных катеров, которые можно было бы разместить в доковых камерах кораблей проекта 23900. Это накладывает серьезнейшие ограничения на возможности черных беретов.

Стоит напомнить, что универсальные десантные корабли предназначены для загоризонтной высадки. УДК находятся на расстоянии в десятки километров от берега, а морпехи высаживаются с помощью вертолетов, а также тяжелых бронетранспортеров-амфибий и десантных катеров.

Малоизвестно, что при заключении контракта на покупку «Мистралей» российская сторона прорабатывала вопрос также о закупке французских водопрорезающих десантных катеров L-CAT. Официально о продаже L-CAT стороны не сообщали. Но в 2015 году к моменту передача корабля России компания-производитель Socarenam успела построить и испытать два новых катера.

Пока российский ВМФ располагает только десантными катерами проекта 1170 «Серна». Но их выпуск был прекращен еще в 2010 году. А в ходе испытания стало известно, что из-за особенностей конструкции «Серны» не могут находится в док-камерах универсальных десантных кораблей.

Не менее сложная ситуация и с бронетранспортерами для загоризонтной высадки. Возможности основной боевой машины морской пехоты бронетранспортера БТР-82 не позволяют проплыть дистанцию в десятки километров, особенно в сложных погодных условиях.

C 2012 года несколько раз появлялись сообщения о начале работ по некой перспективной боевой машине для морской пехоты. По габаритам она должна была быть сопоставима с американскими бронетранспортерами-амфибиями AAVP-7. В начале нынешнего года стартовали очередные работы по созданию нового перспективного семейства боевых машин для морской пехоты. Планируется, что в его состав войдут БТР, транспортная, машина и система огневой поддержки.

В случае с «Ивном Греном» новой техники не потребуется. Характеристики корабля позволяют подходить близко к берегу. А значит, высаживаться можно будет на обычных БТР-82.

Перспективы и оружие

Итак, как с появлением новых кораблей будет действовать морская пехота? БДК проекта 1171 лучше всего подходят для классических действий российских морских пехотинцев – высадки с моря на флангах для поддержки наступления/обороны сухопутных группировок. В этом случае батальоны и роты морской пехоты будут высажены с кораблей, а их коллеги из десантно-штурмовых батальонов и рот будут действовать с сухопутных аэродромов.

В этом случае бригада морской пехоты сможет эффективно провести высадку и нанести поражение противнику. Во-первых, за счет наличия разведывательно-десантных рот командование сможет заблаговременно ввести в тыл противника на участках высадки разведгруппы. Разведчики смогут эффективно наводить удары авиации, артиллерии и ракет «Калибр», «Бал», «Яхонт» или «Искандер». В свою очередь, водолазы рот десантно-высадочных средств проведут разведку побережья, ликвидируют заграждения и мины.

Во-вторых, десантно-штурмовой батальон, а также десантно-штурмовые роты батальонов морской пехоты смогут эффективно изолировать участки высадки и не позволят подойти подкреплениям противника. В-третьих, танковые батальоны Т-72Б3/Б3М и Т-80БВМ серьезно усилят огневую мощь черных беретов непосредственно в момент высадки.

Также морские пехотинцы смогут действовать самостоятельно, проводя рейдовые действия на побережье противника. Для этого они могут разместить на борту БДК десантные лодки из состава роты десантно-высадочных средств. Поддерживать «рейдовиков» с воздуха будут вертолеты, развернутые на борту десантного корабля. В этом случае нет необходимости захватывать участки побережья – достаточно нанести молниеносный удар по штабу, позициям ПВО, складам, а потом быстро уйти.

А вот ввод в эксплуатацию универсальных десантных кораблей проекта 23900 потребует дополнительной реорганизации бригад и полков морской пехоты. Можно предложить такой вариант – один из бригадных/полковых батальонов морской пехоты будет полностью перевооружен на перспективные тяжелые боевые машины. Эта воинская часть будет работать только с борта перспективных УДК. Также перевооружению подвергнется часть артиллерийских подразделений, подразделений ПВО, связи и радиоэлектронной борьбы.


Павел Иванов

Павел Дмитриевич Иванов – военный журналист.

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Страны
Россия
США
Франция
Продукция
БТР-82
Искандер
Ка-27
Ка-29
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Т-72
Т-72Б
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1 комментарий
№1
10.07.2020 11:51
Про десантные корабли на воздушной подушке обходит дипломатическим молчанием. Хотя американцы планируют заказать новый проект амфибийного  SSC в количестве 75единиц на замену LCAC , построенных в количестве 90единиц.
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