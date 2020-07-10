Прощание с портянкой

Вечная ценность армейского быта

«Рота! Перемотать портянки!» – многие помнят эту команду, которая давалась на марше или во время зарядки. Но сегодня ее уже не услышать.

Хотя портянки официально исчезли из вещевого имущества военнослужащих сравнительно недавно: приказ за подписью министра обороны Сергея Шойгу был издан в январе 2014 года. Это была малозаметная, но знаковая победа.

Тогда армия закупила более 2 млн пар летних носков и 1,2 млн пар зимних.

Переход с легендарных дедовских портянок на практичные и привычные носки свершился, хотя из перечня постоянных элементов формы одежды российских военнослужащих сапоги и портянки были исключены еще в конце 2007 года.

Официально портянки были приняты к использованию в странах Варшавского договора после Великой Отечественной войны. От портянок армия ГДР отказалась, к примеру, еще в 1968 году, другие страны – немного позже. В финской армии, к примеру, их отменили в 1990-м.

Впрочем, запрета на ношение портянок не существует. Еще бы – прямоугольный кусок ткани без швов и обметки, а сколько удобств! Главное – немного терпения, чтобы научиться их правильно наматывать. В Советском Союзе и России даже был введен госстандарт на портянки, согласно которому их ширина составляла от 35 до 50 см, а длина – от 75 до 90 см. Летний вариант портянок – из хлопка, зимний – из смесовой хлопково-шерстяной ткани или из байки. На деле реальный размер регламентировался совестью каптенармуса. Сегодня правильная «русская портянка» должна быть размером 45 х 90.

О преимуществе портянок писал в конце ХVIII века в письме Екатерине II князь Потемкин-Таврический: «…в случае, когда ноги намокнут или вспотеют, можно при первом удобном времени тотчас их скинуть, вытереть портянкою ноги и, обвертев их, опять сухим уже оной концом, в скорости обуться и предохранить их тем от сырости и ознобу… Солдаты могут и свободнее ходить, и более перенести путевого труда, и обращение крови не останавливается».

Очень важно не сделать при намотке складок, это избавит от появления потертостей и мозолей. Правильно намотанные портянки, в отличие от носков, не сбиваются с лодыжки на пятку, а значит, нет риска натереть ногу. Они более жизнеспособны, чем носки, которые истираются в сапогах из кирзы или хрома уже через несколько дней. Они сохнут быстрее, чем носки. Кроме того, при потертости частей портянок их можно перемотать менее изношенными краями. Также их можно перемотать сухой стороной, если ноги намокли. Ноги в портянках обернуты в два слоя ткани, что позволяет лучше сохранить тепло. А еще к достоинствам портянок можно отнести то, что они – если взять кусок ткани побольше – комфортно заполняют пространство в обуви и подгоняют под ногу даже большие по размеру сапоги.

Многие считают портянки анахронизмом. Однако появился «русский чулок» – shausette russe, как их прозвали во Франции – вовсе не в России. Армейскую портянку привез из Голландии Петр I. По сути, она повторяла крестьянские онучи – куски ткани, которыми обматывали ноги под сапоги или лапти. Но вообще портянки использовались во всех армиях мира еще начиная с римских легионов. Солдаты удерживали власть Рима в Галлии и Британии, надевая под обувь вязаные или сшитые носки – udones – или портянки – fascia, способ наматывания которых они позаимствовали у местных племен (кстати, в папирусе из Масады портянки перечислены в списке имущества, стоимость которого удерживалась из жалованья солдата).

У портянок есть ближайшие родственники – обмотки, которые наматывались вокруг ноги от лодыжки до колена в XIX и начале XX века. Собственно, слово puttees – «обмотки» – в английском языке заимствовано из хинди и обозначает узкую полоску ткани или ленты. Благодаря Британской индийской армии в 1897 году обмотки длиной 9 футов стали частью солдатского обмундирования. В основном их носили полицейские и внутренние вспомогательные войска в Индии.

Умение правильно намотать портянку было одним из фундаментальных армейских навыков. Фото Михаила Жуковича/PhotoXPress.ru

Во время Первой мировой войны обмотки цвета хаки вошли в большую моду в Британии и стали одним из патриотических символов. Компания Fox Brothers, которая снабжала британскую армию обмундированием с конца XIX до середины XX века, даже выпускала обмотки с маркировкой L и R для левой и правой ноги. В течение Первой мировой войны эта фирма произвела 852 мили, или 1371 км обмоток.

Портянки – Fußlappen – были в числе элементов обмундирования и у практичных немцев. Солдаты вермахта тоже ходили в портянках, они были очень распространены у тех, кто служил еще в Первую мировую. Делались они из шерсти и фланели. Причем немецкий вариант отличался от русского. Есть армейская байка, что во время Великой Отечественной войны по размеру портянки 40 х 40 см контрразведчики вычисляли чужого среди своих. За характерный запах немцы прозвали портянки «тухлой капустой».

За портянками с историей сегодня охотятся коллекционеры и реконструкторы. Так, на аукционе ebay хлопчатобумажные советские портянки можно купить за 642 руб., а вот фланельки армии ГДР уже обойдутся в 1524 руб.

Даже сейчас сложно придумать что-либо более простое и удобное для ношения с сапогами, чем портянки. Комплект портянок заменяет три-четыре пары носков. Сейчас военнослужащему по призыву выдается 12 пар носков на весь период службы, то есть на один год. В том числе призывники получают по шесть пар летних носков, четыре зимние пары и две пары хлопчатобумажных.

Нога взрослого мужчины в год выделяет порядка 50 л пота, и вряд ли с этой проблемой справятся носки, даже качественные трекинговые.

На военных форумах в разделах, где обсуждается экипировка и обмундирование, бойцы детально описывают свой армейский опыт. «Служил одновременно в сапогах и берцах. Носки всегда покупал, так как те, что выдавали, за редким исключением были полной дрянью. Но при различного рода выходах я всегда имел с собой 1–2 пары портянок. Пару раз они меня очень выручали. Удобство ношения портянок зависит от качества материалов и умения их наматывать», – делится опытом один из участников обсуждения.

«Ну нет уж, я на носки перешел давно. Портянки только в экстремальных случаях наматывать буду. В берцах они еще у меня держаться, может, и будут, но в кирзачах скатываются вниз, поэтому приходилось останавливаться и перематывать по много раз», – возражает ему другой участник чата.

Похоже, военный статус портянки не потеряют никогда. Но и в мирной жизни они вполне неплохо себя чувствуют. Их удобство ценят рыбаки, охотники и геологи. Купить портянки можно в военторгах, магазинах для туристов, рыболовов и охотников. В любом случае стоит почаще вспоминать старую поговорку «Своя портянка лучше чужого сапога».

Как намотать портянку

Возьмите кусок бязи (если на улице лето) или кусок байки (зимой) шириной 35 см и длиной 60–65 см. Сначала как следует помните портянку в руках, чтобы она стала мягче. Расстелите ее на ровной поверхности и поставьте на нее ногу вблизи края (армейские виртуозы умеют мотать их на весу, избегая попадания камешков и песка). Возьмите правой рукой передний угол короткого конца портянки и оберните им стопу сверху, подложив уголок портянки под ступню. Затем натяните длинный конец портянки одной рукой. Перехватите ее другой рукой и так постепенно обертывайте ногу, тщательно расправляя складки на подъеме стопы и на подошве. Обернув стопу, подошву и пятку, натяните свободный конец портянки вверх вдоль голени. Затем задним концом портянки оберните голени. Готово.

Жанна Локоткова

Жанна Анатольевна Локоткова – журналист.