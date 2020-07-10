Зачем Ржеву кадетский корпус

Военные традиции становятся стержнем государственного воспитания

30 июня 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко торжественно открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

Ржевская земля… Ее история неразрывно связана с историей всей нашей страны, в ней как в зеркале отразилась судьба российского народа, народа-воина, народа-труженика. Сегодня в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, о Ржеве часто вспоминают именно в связи с этой датой. Но Ржев входит в историю нашей родины не только этим.

На Ржевской земле родился видный российский и советский дипломат граф Алексей Алексеевич Игнатьев – разносторонне образованный эрудит, ставший для многих примером беззаветной преданности родине. Нелишне напомнить, что именно ему принадлежит идея открытия в советское время кадетских корпусов по примеру Российской империи. И это понятно: он сам прошел эту школу – в 14 лет был отдан отцом в Киевский кадетский корпус для «устранения плаксивости и изнеженности».

Эта идея была воплощена после обращения Игнатьева к Иосифу Сталину с личным письмом от 17 апреля 1943 года. Алексей Алексеевич тогда писал: «…Международная политическая обстановка заставляет предвидеть для нашей страны не только сохранить после войны постоянную армию, но и наметить заранее ряд мероприятий для укрепления и повышения квалификаций ее командных кадров.

Принятые перед войной меры по подготовке офицеров в форме спецшкол явились первой попыткой придать воспитанию молодежи школьного возраста военный характер. Хотя короткий срок существования этих школ и не дает возможности вынести им окончательный приговор, однако, по мнению большинства высшего и старшего командного состава, это мероприятие является полумерой и не может устранить коренной недостаток среднего командного состава: отсутствие внутренней военной дисциплинированности – военной этики и связанной с этим авторитетности в глазах младшего командного и рядового состава.

Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток дисциплинированности детей в домашней школьной обстановке вызывает необходимость создать специальные военные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих командиров Красной армии».

И далее: «Существовавшие в России кадетские корпуса, несмотря на все недостатки, являлись все же основными рассадниками офицерского воспитания наших истинно военных советских людей.

Создание подобной военной средней школы мотивируется в настоящий момент еще и стремлением оказать непосредственную и действенную помощь семьям павших в боях командиров, сыновьями которых и должны по преимуществу комплектоваться эти школы. Пример отца, отдавшего жизнь за родину, представляет уже сам по себе достаточный стимул для воспитания ребенка и юноши в духе высокого сознания воинского долга. Для начала в виде опыта предлагается создать как образец только один кадетский корпус в Москве, который должен войти в систему УВУЗ и Наркомата обороны».

Сталин по достоинству оценил инициативу многоопытного генерала и распорядился принять меры по реализации его предложения. При этом было сочтено целесообразным вместо кадетских корпусов создать суворовские училища. Более того, в ходе более детального осмысления этого предложения было решено создать не одно военно-учебное заведение, а сразу девять. Спустя всего четыре месяца – 21 августа 1943 года – вышло постановление СНК и ЦК ВКП(б) № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», в котором предусматривалось: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Воронежской, Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Калининской областях девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего 4500 человек, со сроком обучения семь лет, с закрытым пансионом для воспитанников».

В дополнение к постановлению и с одобрения высшего руководства страны нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов своим приказом от 16 октября 1943 года сформировал в Тбилиси Нахимовское военно-морское училище, аналог дореволюционного морского кадетского корпуса. В июне 1944 года Государственным комитетом обороны были сформированы еще шесть суворовских училищ: в Горьком, Казани, Туле, Тамбове, Куйбышеве, Саратове и два нахимовских – в Ленинграде и Риге.

Следует особо отметить, что столь масштабный проект осуществлялся в стране, истерзанной войной против фашистских полчищ.

Тем не менее идея Игнатьева о создании в стране именно кадетских корпусов осталась жива. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кадетские корпуса различной направленности обучения вошли в единую систему образовательных учреждений России. Согласно концепции создания этих учреждений, кадетское образование – единый, целенаправленный процесс воспитания и обучения учащихся в общеобразовательных организациях кадетского типа с учетом исторических традиций русских кадетских корпусов. Указанные образовательные организации реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.

Кадеты, суворовцы, нахимовцы – это продукт российской системы воспитания и обучения детей в специальных закрытых учебных заведениях с целью подготовки их с ранних лет для служения государству. Система эта – достояние и гордость России. Такого опыта, насчитывающего около 300 лет, нет ни в одной стране мира.

Но возникает закономерный вопрос: а как обстоят дела с кадетским образованием на родине его вдохновителя Алексея Алексеевича Игнатьева? Ответ будет для многих ошеломляющим. В городе Ржеве функционирует всего одно общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» (МОУ «СОШ № 7»), которое с 2019 года насчитывает девять «кадетских классов». И это при том, что сегодня в России действует 31 образовательная организация для юношей и девушек в рамках Министерства обороны РФ, более 3,5 тыс. других организаций кадетской направленности (кадетских корпусов и кадетских училищ различных министерств и ведомств, а также субъектов Российской Федерации), более 150 образовательных учреждений со специальными наименованиями, а также более 50 тыс. кадетских классов.

Сегодня в 11 классах МОУ «СОШ № 7» обучаются 318 учеников. Они являются постоянными участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Бородино», Всероссийского слета «Золотой эполет» и Всероссийского форума «Золотой эполет».

В целях активизации работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учеников школы, формирования у них социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу и готовностью к его защите в 2018 году в школе был разработан проект «Игнатьевские кадетские образовательные чтения», который уже трижды претворен в жизнь – в 2018.2019 и 2020 годах.

Дирекция и учащиеся МОУ «СОШ № 7» чтут память своего знаменитого земляка и выступают с просьбой реформировать школу в дипломатический кадетский корпус имени А.А. Игнатьева. Их поддерживает местная Всероссийская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в лице председателя Совета ветеранов города Ржева и Ржевского района Галины Александровны Мешковой.

Дипломатическая академия МИД России могла бы содействовать приданию классам школы профиля «дипломатические», с целью чего ректорат академии готов подписать с дирекцией школы соответствующее соглашение. Но, согласно упомянутому выше федеральному закону об образовании, заведения со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» создаются субъектами Российской Федерации.

Поэтому у администраций Тверской области и города Ржева есть прекрасная возможность откликнуться на чаяния ржевитян в год 75-летия великой Победы и увековечить память А.А. Игнатьева путем создания на базе МОУ «СОШ № 7» дипломатического кадетского корпуса его имени.

Владимир Винокуров

Владимир Иванович Винокуров – руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии военных наук.