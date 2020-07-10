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Деловая газета "Взгляд"

Генерал заявил о попытках Турции найти «слабые места» С-400

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Источник изображения: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Испытания С-400 турецкими военными позволили оценить эффективность российских систем, и, вероятно, найти слабые места, заявил экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.

"Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы", – сказал РИА "Новости" Лузан.

Он пояснил, что из С-400 "технически невозможно" извлечь технологии, потому Турции приходится изучать эти системы "эмпирическим путем".

Ранее СМИ сообщили, что Турция начала новые испытания российских ЗРК С-400 против американских истребителей F-16 и F-4, тестирование стартовало 4 июля.

В ноябре 2019 года Турция также проводила испытания радиолокационных станций (РЛС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Испытания сняли на видео. США выражали обеспокоенность по этому поводу.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-4
С-400 Триумф
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