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Россия «погрозила» Израилю

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Источник изображения: vpk-news.ru

МИД России предостерёг Израиль от аннексии части палестинских территорий на Западном берегу Иордана.

Попытка распространить израильский суверенитет на эти районы может спровоцировать беспрецедентное насилие, предупредили во внешнеполитическом ведомстве. Позиция России в поддержку двугосударственного решения палестинской проблемы остаётся неизменной, подчеркнули в министерстве.

«Мы считаем, что попытка распространения израильского суверенитета на палестинские территории не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения, но и, скорее всего, спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе», - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«При этом мы полагаем, что необходимо добиваться скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами под эгидой ООН и при содействии „квартета“ (Россия, США, ЕС и ООН) для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, которое бы базировалось на резолюциях ООН и, естественно, арабской мирной инициативе», - добавила Захарова.

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