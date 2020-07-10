Россия «погрозила» Израилю

МИД России предостерёг Израиль от аннексии части палестинских территорий на Западном берегу Иордана.

Попытка распространить израильский суверенитет на эти районы может спровоцировать беспрецедентное насилие, предупредили во внешнеполитическом ведомстве. Позиция России в поддержку двугосударственного решения палестинской проблемы остаётся неизменной, подчеркнули в министерстве.

«Мы считаем, что попытка распространения израильского суверенитета на палестинские территории не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения, но и, скорее всего, спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе», - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«При этом мы полагаем, что необходимо добиваться скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами под эгидой ООН и при содействии „квартета“ (Россия, США, ЕС и ООН) для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, которое бы базировалось на резолюциях ООН и, естественно, арабской мирной инициативе», - добавила Захарова.