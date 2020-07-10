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ТАСС

"Русские витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С

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Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС России "Русские витязи"
Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС России "Русские витязи".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Самолеты перебазировали из Комсомольска-на-Амуре в Кубинку с промежуточной посадкой в Новосибирске

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". <...> В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что экипажи пилотажной группы завершили перебазирование новых самолетов с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре в пункт дислокации в подмосковной Кубинке, выполнив промежуточную посадку в Новосибирске.

Накануне специалисты Центра показа авиационной техники завершили комплексную проверку и прием самолетов на заводе, в завершение приемки летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиатехники. Ранее экипажи "Русских витязей" прошли переобучение на новый тип самолета.

В министерстве напомнили, что впервые самолеты Су-35С вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су-30СМ. "Экипажи пилотажной группы "Русские витязи" продолжат эксплуатировать новейшие типы авиационной техники, стоящие на вооружении авиагруппы", - добавили в ведомстве.

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