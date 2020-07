The National Interest оценил перспективы спора России и Японии о Курилах

Источник изображения: topwar.ru

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о перспективах разрешения многолетнего спора Японии и России о принадлежности Южных Курильских островов.

Автор статьи, преподаватель и научный сотрудник Международной лаборатории по изучению мирового порядка и нового регионализма (International Laboratory on World Order Studies and the New Regionalism), Ольга Пузанова убеждена: спор о Курилах оказывает токсичное воздействие на российско-японские отношения. Сравнивая проблему Курил с российско-китайскими территориальными спорами, она делает вывод о принципиальных различиях во взаимоотношениях России и Японии и России и Китая.

В отличие от Японии Китай не является ближайшим союзником Соединенных Штатов, а разрешение территориальных споров с Китаем не является попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны, к чему у Москвы отношение всегда было очень болезненным.

Свою роль играет и довольно жесткая, националистическая позиция японского руководства. В Токио, несмотря на готовность Москвы к компромиссу, утверждают о необходимости признания японского суверенитета над всеми четырьмя островами, причем два острова должны быть сразу переданы японской стороне. Столь резкая позиция Японии не раз приводила к провалу российско-японских переговоров.

Впрочем, сейчас Россия призывает развивать более тесные двусторонние отношения с Японией, что позволит, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, создать атмосферу взаимного доверия, которая и подготовит почву для дальнейшего разрешения территориального спора. Самое интересное, что и для России, и для Японии улучшение двусторонних отношений весьма полезно: обе страны заинтересованы в том, чтобы в Восточной Азии были противовесы не только американскому, но и китайскому влиянию.

Возможно, если Япония станет более независимой в своей внешней политике от США, она быстрее сможет убедить Москву в безопасности той модели разрешения территориального спора, на которой она настаивает.