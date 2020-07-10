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РИА Новости

В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны

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Патроны к самозарядному пистолету "Удав" во время его демонстрации на полигоне АО "ЦНИИточмаш"
Патроны к самозарядному пистолету "Удав" во время его демонстрации на полигоне АО "ЦНИИточмаш".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") запускает серийное производство новых пистолетных патронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

"В ЦНИИТОЧМАШ идет подготовка серийного производства девятимиллиметрового патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и девятимиллиметрового патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Оба патрона изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы "Удав" и предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав", — говорится в сообщении.

Первая из разработок — патрон повышенной пробиваемости, способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра девять миллиметров в мире.

Вторая новинка — патрон с уменьшенной скоростью пули. Инновационной особенностью конструкции пули созданного патрона стали режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.

Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9 на 21 миллиметр — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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