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РИА Новости

Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия не может позволить себе быть "ведомой" в сфере IT-технологий, выбора нет - надо быть лидерами в этой области.

"Уже очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой такой - цифровой, если хотите - зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора: мы должны идти вперед и, конечно, быть в этом смысле лидерами", - сказал Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

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Страны
Россия
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