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РИА Новости

Достанет до метеоритов? Немецкое СМИ удивилось возможностям С-500

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Боевой пуск ракеты
Боевой пуск ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. Немецкое издание Focus в своей статье заявило, что российский ЗРК С-500 опережает свои западные аналоги на 15-20 лет, по словам авторов, комплекс можно будет применять "для защиты от метеоритов", пишет "Царьград".

"Его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел", – говорится в материале.

По словам журналистов, С-500 способен сбивать не только спутники. Российский ЗРК нового типа легко обнаруживает самолеты-"невидимки", которые для него являются легкой мишенью, отмечается в статье.

Уточняется, что С-500 "Прометей" обладает дальностью поражения 600 километров и может поражать цели в ближнем космосе и атмосфере.

Ранее радио Sputnik сообщило, что стало известно, на что способны ЗРК С-500 "Прометей".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
С-500
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