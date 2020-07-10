Северный флот и дальние бомбардировщики провели учения в Баренцевом море

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Группировка разнородных ударных сил во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером "Пётр Великий" при поддержке самолётов Ту-22М3 Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла ракетный удар по группировке условного противника в Баренцевом море, сообщил в четверг Северный флот (СФ).

"Удар крылатыми ракетами класса "воздух-поверхность" по группе целей, находящейся на удалении более 400 километров, также выполнили дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 Дальней авиации ВКС", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба СФ, "практические пуски противокорабельными ракетами выполнила корабельная ударная группа в составе тяжелого ракетного крейсера "Пётр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов".

"Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит" и "Вулкан" по сложной мишенной позиции, имитирующей корабельную группировку условного противника, и расположенной на максимальной дальности стрельбы", - информирует штаб СФ.

По его данным, ракетные стрельбы были выполнены в рамках действий сбор-похода, который проходит в Баренцевом море под руководством командующего СФ Александра Моисеева.

Как отметил Моисеев, подводя предварительные итоги этапа тактических действий сбор-похода, "группировки разнородных сил отработали комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности".

В ходе сбор-похода силы СФ решают задачи в акватории Баренцева моря, где они рассредоточены на площади более 250 тысяч квадратных километров. На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО СФ, говорится в пресс-релизе.