Япония готовится к разработке перспективного истребителя

Через десять лет Япония может освоить серийное производство стелс-истребителей. Сегодня, 9 июля, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Японии презентовало парламенту страны «дорожную карту» по разработке перспективного боевого самолёта FX.

Работы по проектированию и концептуальному дизайну истребителя могут стартовать уже в текущем финансовом году. В следующем году планируется выбрать на тендере производителя фюзеляжа. К 2024 году должно стартовать производство опытных образцов.

Рендер перспективного истребителя FX Источник изображения: janes.com

Лётные испытания FX должны начаться в 2028 году, а уже через три года будет запущено серийное производство нового самолёта. Полноценное развёртывание перспективного истребителя запланировано на 2035 год, когда действующие ныне Mitsubishi F-2 будут списаны.

Самолёты F-2 начали поступать на вооружение в 2000-е годы и должны завершить службу в 2030-е годы. Всего на вооружении ВВС Японии состоит 91 истребитель F-2. По неофициальной информации, проект разработки FX рассчитан на пятнадцать лет и будет стоить $15 млрд. Ранее в Японии уже построили и испытали демонстратор технологий для истребителя нового поколения под названием -X Shinshin, также известный как Mitsubishi X-2.