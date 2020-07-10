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Военно-промышленный курьер

Ядерных объектов в Северной Корее, как дырок в швейцарском сыре

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эксперты Монтерейского института международных исследований (США) проанализировали спутниковые снимки КНДР, сделанные компанией Planet Labs, и выяснили, что в окрестностях Пхеньяна появился новый ядерный объект, на котором, вероятно, активно производятся ядерные боеголовки.

«У него есть все признаки военного ядерного объекта — охранный периметр, помещения для внутреннего проживания, памятники неизвестным визитам лидеров страны и подземная часть», — сообщил профессор Джеффри Льюис.

Согласно заключениям экспертов, предприятие не прекращало работу ни во время переговоров о ядерной программе КНДР, ни после того, как было достигнуто соглашение об её частичном сворачивании. Первые подозрения о предназначении этого места появились ещё несколько лет назад, но исследователи не публиковали их из-за сомнений относительно категории объекта. В честь 70-летия начала Корейской войны северокорейские дипломаты в очередной раз пригрозили США уничтожением ядерными ракетами.

По сообщению агентства, Ким Чен Ын отметил, что недавно разработанные КНДР новые оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые находятся в разработке, внесут «решающий вклад в осуществление стратегической цели партии — эпохального изменения оборонной стратегии страны». «Мы должны укрепить нашу огневую мощь, чтобы иметь возможность уничтожить любого врага за пределами нашей территории, если он посмеет совершать военные действия против КНДР», — сообщил Ким Чен Ын.

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