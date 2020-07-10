Войти
Военное обозрение

Индонезия планирует обсудить контракт на российские истребители Су-35

620
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Индонезии генерал-лейтенант Прабово Субианто намерен в ближайшее время посетить с визитом Москву для обсуждения вопроса покупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева на брифинге для индонезийских СМИ.

Как сообщается, контракт на покупку Индонезией 11 российских истребителей Су-35 не отменен и будет реализован в ближайшее время. Для переговоров по контракту в Москву и собирается министр обороны страны Прабово Субианто.

Тут необходимо отметить, что Субианто уже совершил рабочий визит в Москву 23 июня в качестве почетного гостя на торжества, посвященные 75-летию Великой Победы. Во время визита он провел переговоры с замминистра обороны генерал-полковником Александром Фоминым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, включая образование, совместное обучение и сотрудничество в оборонной промышленности, однако вопрос по Су-35 не обсуждался.

Напомним, что контракт на приобретение Индонезией 11 истребителей Су-35 был подписан 14 февраля 2018 года в Джакарте. Стоимость контракта составляет 1,154 млрд долл, из которых 50% (570 млн долл) покрывается встречными поставками индонезийских товаров (которые фактически должны были не доставляться в Россию, а реализовываться на международном рынке).

Министерство обороны Индонезии изначально планировало, что первые два Су-35 должны быть доставлены в страну в августе 2019 года – ко Дню вооруженных сил (5 октября). Оставшиеся девять машин планировалось передать позднее двумя партиями по четыре и пять единиц к февралю 2020 года и к июлю 2020 года.

В марте этого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Белого дома США сообщило, что Индонезия отказалась от закупки российских истребителей Су-35. Причиной этого называлось американское давление и угроза применения санкций против Джакарты. Однако Россия не получала от Джакарты официального уведомления о разрыве контракта, хотя в российской авиастроительной отрасли признали, что "контракт подвис".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
Персоны
Фомин Александр
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
22.11.2013
Близко к потолку
21.11.2012
Перспективы дальнейшего развития ВТС России и Китая будут определять новые команды управленцев
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация