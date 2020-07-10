Индонезия планирует обсудить контракт на российские истребители Су-35

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Министр обороны Индонезии генерал-лейтенант Прабово Субианто намерен в ближайшее время посетить с визитом Москву для обсуждения вопроса покупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева на брифинге для индонезийских СМИ.

Как сообщается, контракт на покупку Индонезией 11 российских истребителей Су-35 не отменен и будет реализован в ближайшее время. Для переговоров по контракту в Москву и собирается министр обороны страны Прабово Субианто.

Тут необходимо отметить, что Субианто уже совершил рабочий визит в Москву 23 июня в качестве почетного гостя на торжества, посвященные 75-летию Великой Победы. Во время визита он провел переговоры с замминистра обороны генерал-полковником Александром Фоминым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, включая образование, совместное обучение и сотрудничество в оборонной промышленности, однако вопрос по Су-35 не обсуждался.

Напомним, что контракт на приобретение Индонезией 11 истребителей Су-35 был подписан 14 февраля 2018 года в Джакарте. Стоимость контракта составляет 1,154 млрд долл, из которых 50% (570 млн долл) покрывается встречными поставками индонезийских товаров (которые фактически должны были не доставляться в Россию, а реализовываться на международном рынке).

Министерство обороны Индонезии изначально планировало, что первые два Су-35 должны быть доставлены в страну в августе 2019 года – ко Дню вооруженных сил (5 октября). Оставшиеся девять машин планировалось передать позднее двумя партиями по четыре и пять единиц к февралю 2020 года и к июлю 2020 года.

В марте этого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Белого дома США сообщило, что Индонезия отказалась от закупки российских истребителей Су-35. Причиной этого называлось американское давление и угроза применения санкций против Джакарты. Однако Россия не получала от Джакарты официального уведомления о разрыве контракта, хотя в российской авиастроительной отрасли признали, что "контракт подвис".