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Интерфакс-АВН

SpaceX планирует в субботу запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: Фото: REUTERS/SpaceX

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Компания SpaceX планирует в субботу предпринять новую попытку запуска американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск, который первоначально планировалось осуществить еще в конце июня, уже четыре раза переносился из-за непогоды.

Новая попытка будет предпринята в субботу в 11:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 мск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 должна будет вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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