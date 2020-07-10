Борьба с наркотрафиком: Венесуэла сбила самолет США

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Военные Венесуэлы сбили самолет, который, предположительно, использовался для наркоторговли. На борту был американский регистрационный номер. Каракас активно борется с наркобизнесом на территории страны, и в 2013 году был принят закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев. Помимо таких инцидентов, Венесуэла часто возмущается из-за американских самолетов-разведчиков над своей территорией.

Венесуэльские военные сбили в своем воздушном пространстве небольшой самолет с американским регистрационным номером, сообщило в среду Стратегическое оперативное командование южноамериканской республики (CEOFANB). Предполагается, что борт принадлежал наркоторговцам.

По данным CEOFANB, инцидент произошел в ночь на 8 июля. "Как только был выполнен предусмотренный законом протокол, самолеты наших ВВС приступили к нейтрализации судна", - указано в Twitter командования. Другой информации об инциденте не приводится.

К сообщению приложили снимки горящего сбитого судна, на киле которого виден номер N339AV.

По информации сервиса Flightradar, речь идет о самолете марки Hawker 800, он принадлежит частному лицу.

Стоимость такого самолета на вторичном рынке составляет в среднем $2 млн, грузоподъемность - 900 кг. Сообщается, что борт выполнял зарегистрированный полет на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в 2013 году объявил, что в стране утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, который нелегально пролетает над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта выдвинул еще бывший президент Уго Чавес, впоследствии документ одобрил венесуэльский парламент.

В соответствии с этим законом Венесуэла регулярно сбивает самолеты, используемые для незаконной торговли наркотиками. Очередной такой инцидент имел место 7 апреля, когда CEOFANB сбило воздушное судно, которое пыталось воспользоваться воздушным пространством штата Сулиа, сообщалось в Twitter командования. Обнаружить борт удалось при помощи комплексного аэровоздушного командования (CODAI).

Подобные инциденты нередко происходили и в прошлом году. Например, в очередной раз Вооруженные силы Венесуэлы сбили самолет с наркотиками, пытавшийся пересечь воздушное пространство страны, 27 ноября. Такой инцидент был третьим за месяц: два предыдущих произошли 17 и 19 ноября.

Борьба с наркоторговлей происходит как со стороны Венесуэлы, так и со стороны самих США, причем стороны регулярно обвиняют друг друга в преступлениях на этой почве.

В текущем году американский президент Дональд Трамп заявил о запуске в Соединенных Штатах масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии. По словам главы государства, это нужно для того, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса. Для этого Вашингтон решил разместить там дополнительные корабли, самолеты и вертолеты.

При этом в Reuters уточнили, что администрация Трампа разместит корабли ВМС рядом с Венесуэлой в рамках борьбы с наркоторговлей. Как объяснили в агентстве, таким образом США хотят оказать давление на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его союзников. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что "коррумпированные лица", к которым он отнес правительство Николаса Мадуро, "опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть».

Американский минюст ранее обвинил Мадуро и еще 14 руководителей страны в причастности к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в $15 млн. Генпрокурор Уильям Барр подчеркнул, что Вашингтон не считает его президентом Венесуэлы. Барр сравнил Мадуро с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в ходе военного вторжения также после обвинений в наркоторговле.

Мадуро считает угрозы США действиями времен Дикого Запада. Он убежден, что в случае американской агрессии за него вступятся военные и народ. Президент Венесуэлы отверг обвинения Вашингтона в наркоторговле.

Он обратил внимание, что его страна удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, в свою очередь, назвал обвинения в адрес руководства Боливарианской Республики "новой формой госпереворота" и указал на внутреннюю политическую подоплеку действий Вашингтона.

Вместе с тем Венесуэла пыталась пойти на контакт с США для решения проблемы наркоторговли. В начале апреля правительство республики приветствовало заявления Вашингтона о новых мерах по защите границ от наркотрафика и выразило готовность к сотрудничеству для сдерживания преступных групп. В Каракасе напомнили, что наркобизнес, с которым собираются усиленно бороться США, развился на территории их союзника и партнера - Колумбии.

Помимо самолетов, принадлежащих наркомафии, Венесуэла также регулярно перехватывает борты-разведчики США. Особенно часто такие происшествия фиксировались в прошлом году. 27 июля о таком инциденте сообщило в Twitter CEOFANB. На схеме, которую опубликовали ВС Венесуэлы, обозначено, что в зону ответственности аэропорта Майкетии зашел самолет EP-3E Aries II. Во время пребывания там он не выходил на связь с венесуэльскими диспетчерами.

Власти Венесуэлы после этого заявили о намерении обратиться в ООН по поводу случаев вторжения американских самолетов-разведчиков в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения.

"Как мы и заявляли, администрация Дональда Трампа призналась, что действительно вторглась в воздушную зону, находящуюся под контролем Венесуэлы. Без сомнения, у них был злой умысел. Мы передадим жалобу в ООН", - написал на своей странице в Twitter Хорхе Арреаса.

Еще один похожий инцидент произошел всего за неделю до этого. По данным министерства обороны Венесуэлы, самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват вылетели воздушные суда южноамериканской страны. Как заявили представители Южного командования Вооруженных сил США, самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем».

Бывший тогда помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон после этого обвинил власти Венесуэлы в "провокационных действиях" в отношении самолета ВМС США. Он назвал эти «опасные и непрофессиональные» действия еще одним примером преднамеренного нарушения Николасом Мадуро международных норм и законов.

Лидия Мисник