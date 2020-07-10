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ЦАМТО

Два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение Ленинградской армии ЗВО в Санкт-Петербурге

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На фото - Ми-28УБ
На фото - Ми-28УБ.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 июля. В Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи двух учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на вооружение вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Новейшие боевые машины поступили в рамках Государственного оборонного заказа.

"Хочу отметить высокие маневренные качества и боевые возможности этих машин, эргономичность кабины и очень удобное расположение органов управления системами вертолета, а также эффективность оптических систем, которые помогают с высокой точностью найти и распознать цели", – отметил командир экипажа старший лейтенант Иван Зуев.

Главным отличием учебно-боевого варианта вертолета от базового ударного является наличие двойного комплекта управления на основе гидромеханических систем. Таким образом, вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины. Ми-28Н не имел такой системы управления, из-за чего оператор в передней кабине был ограничен в возможностях пилотирования. В учебно-боевой машине вместо оператора систем в передней кабине располагается инструктор, а в задней – обучаемый летчик. Еще одна новинка – энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке.

Первая партия учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ поступила на вооружение отдельного вертолетного полка в начале года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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