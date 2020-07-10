Сухопутные войска Марокко получат 36 ББМ "Шерпа"

ЦАМТО, 9 июля. По информации Defensa.com, Вооруженные силы Марокко разместили заказ на поставку 36 тактических бронированных машин "Шерпа" производства французской компании Arquus в двух версиях, легкой разведывательной (Light Scout) и легкого БТР (Light APC).

Стоимость закупки и сроки поставки техники пока не раскрываются.

На текущий момент в семейство "Шерпа" входят четыре базовых модели: "Шерпа Скаут", предназначенная для обеспечения связи и разведки и рассчитанная на перевозку 4-5 военнослужащих; транспортная машина, предназначенная для перевозки войск или оборудования; БТР для безопасной транспортировки войск или систем связи; а также машина для ССО, предназначенная для проведения операций в тылу противника.

В мае Arquus Defense объявила о завершении сборки 1000-й бронированной машины "Шерпа" на предприятии в Лиможе. Впервые бронемашина была представлена 14 лет назад в ходе выставки Eurosatory 2006 и после 14 лет производства была экспортирована в различных конфигурациях в несколько стран мира, включая Египет, Кувейт, Ливан, Чили и Индонезию.

СВ Марокко заключили контракт на поставку небольшой партии бронемашин в двух версиях, возможно, для оснащения одного из подразделений ССО. Закупка осуществляется после нескольких лет игнорирования снабжения данных структур и концентрации на артиллерийских подразделениях и пехоте.

В настоящее время на вооружении СВ Марокко имеется два типа тактических бронированных машин: HUMVEE американской AM General, которых насчитывается более 2000 ед., и неизвестное количество VAMTAC испанской компании UROVESA.

Бронемашины HUMVEE вооружены противотанковыми комплексами, включая TOW, китайский HJ08, российские "Конкурс" и французские "Милан". VAMTAC используются в качестве санитарных машин.