Военнослужащие ЦВО в Иркутской области получат на вооружение системы С-300ПМ-2 "Фаворит"

ЦАМТО, 9 июля. Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 "Фаворит".

Об этом сообщил начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.

"До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 "Фаворит", – сказал Г.Шлаг.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 "Триумф", которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области, сообщает пресс-служба округа.