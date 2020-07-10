Войти
Российская газета

Какую колесную зенитную самоходку выбрали китайские военные

470
0
0
Источник изображения: rg.ru

Редкая зенитная самоходная установка приняла участие в учениях сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая.

Боевая машина с одноствольной 35-мм пушкой впервые была замечена еще в 2011 году.

Выполненная на универсальном шасси ZBL-08 (изменена лишь передняя часть корпуса), данная ЗСУ участвовала в конкурсе мобильных средств противовоздушной обороны, предназначавшихся для высокоподвижных соединений, вооруженных исключительно колесной техникой.

На самоходке установлен современный прицельный комплекс, позволяющий эффективно применять оружие как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток.

В качестве конкурента выступил образец с многоствольной 30-мм пушкой и смонтированными на башне четырьмя контейнерами переносных зенитных ракетных комплексов FN-6.

Судя по появлявшимся в Сети материалам, после продолжавшихся довольно-таки длительное время оценочных испытаний китайские военные отдали предпочтение первому варианту. Правда, до сих пор нет данных о его названии.

Известно, что кроме этих ЗСУ на данной унифицированной платформе были разработаны также бронетранспортер, боевая машина пехоты с 30-мм орудием, 105-мм истребитель танков, 122-мм самоходная гаубица, 120-мм миномет, другая боевая и вспомогательная техника.

В НОАК уделяется большое внимание развитию систем ПВО сухопутных войск. В настоящее время на вооружении уже находятся гусеничные PGZ-04A и PGZ-07, обеспечивающие действия танковых и механизированных соединений.

В 2018 году стало известно о создании уникальной пятиосной САУ с 76-мм скорострельной пушкой, которая в настоящее все еще проходит испытания.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
FN-6
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.11.2019
Почему бессилен единственный российский авианосец
28.11.2016
Военно-морской способ
18.07.2013
С опережением графика
03.07.2013
Сами можем
17.08.2010
Российский авианосец – мечта становится былью?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация