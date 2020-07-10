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Российская газета

Самую необычную модификацию БТР-152 создали для войск ООН

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Источник изображения: rg.ru

Вьетнамская "скорая помощь", созданная на базе БТР-152, служит в миротворческом подразделении Организации Объединенных Наций в Южном Судане.

Созданный еще в 50-е годы легендарный советский бронетранспортер подвергли радикальной модернизации. Для удобства работы медицинских работников увеличили высоту корпуса. Внутри стенки и потолок получили защитное покрытие. Появилось специальное освещение. Оборудованные места для установки носилок имеют продуманную конструкцию, облегчающую погрузку и выгрузку пострадавших. Рядом находятся кресла для пяти человек.

Учитывая специфические климатические условия, смонтировали систему кондиционирования.

Также появились новые средства связи, видеокамеры, дающие возможность наблюдать за всем, что происходит рядом с машиной.

На крыше установили проблесковые маяки. БТР получил соответствующую окраску и обозначения принадлежности к миротворческим силам ООН.

Доработано рабочее место водителя. Характеристики подвижности повысились благодаря установке нового более мощного дизельного двигателя.

Испытания на полигоне продемонстрировали, что обновленный бронетранспортер по-прежнему отличается высокой надежностью и проходимостью.


Алексей Брусилов

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Страны
Вьетнам
Судан
Компании
ООН
Проекты
Медицина
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