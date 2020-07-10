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Российская газета

В Забайкалье Су-30 на учениях перехватили условного нарушителя

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Источник изображения: rg.ru

На учениях в Забайкальском крае истребители Су-30СМ отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства.

Как сообщили в Восточном военном округе (ВВО), экипажи самолетов, выполняя летно-тактические задания, проводили поиск, обнаружение и идентификацию самолета-нарушителя. "Особое внимание было уделено выполнению наступательных и оборонительных маневров при максимальном сближении с летательным аппаратом", - рассказали в ВВО.

Там отметили, что для усложнения учебной задачи летчики выполнили задание по принуждению нарушителя к посадке и сопровождению на аэродром.

Воздушные тренировки проводились по плану. Летчики отрабатывали задачи при получении сигнала о вхождении в воздушное пространство в зоне ответственности авиачасти округа неопознанного воздушного судна, не отвечающего на сигналы радиообмена.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ относится к поколению поколению 4+.


Александр Степанов

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