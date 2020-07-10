ДЭПЛ «Колпино» ЧФ отработала глубоководное погружение с «покладкой на грунт»

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На Черноморском флоте прошли учения, в ходе которых дизель-электрическая подводная лодка "Колпино" отработала глубоководное погружение с "покладкой на грунт". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского региона в г. Севастополь.

Как сообщается, в отработке упражнения принимало участие спасательное судно "Эпрон", которое обеспечивало безопасность. Экипаж "Колпино" провел несколько погружений на разные глубины, с максимальной глубиной 200 метров. При этом было отработано упражнение "покладка подлодки на грунт".

В ходе "покладки на грунт" подводники отработали алгоритм действий по управлению подводным кораблём, а также проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки в подводном положении при выполнении данного манёвра

- говорится в сообщении.

После завершения подводной части экипаж ДЭПЛ осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.

Отметим, что для экипажа ДЭПЛ "Колпино" погружение на большие глубины с касанием дна уже не первое. В прошлом году субмарина участвовала в нескольких учениях, где опускалась ниже 240 метров, исполняя роль "аварийной" подлодки. В октябре 2019 года экипаж провел стрельбы КР "Калибр" из подводного положения на одном из морских полигонов Черного моря.