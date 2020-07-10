Войти
WarSpot

PANG: новый французский авианосец

439
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон готов одобрить разработку авианосца нового поколения. Вчера, 8 июля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Франция в шаге от запуска программы разработки нового авианесущего корабля, известной как PANG.

Флагман французского флота, единственный на настоящий момент французский авианосец Charles de Gaulle, начали строить в конце 80-х годов. В 2000 году корабль заступил на службу. В 2018 году французский авианосец прошёл ремонт середины срока службы и должен оставаться флагманом ВМС Франции до 2038 года — именно к этому сроку планируют построить перспективный корабль PANG.

Авианосец типа Nimitz (на заднем плане) и Charles de Gaulle

Источник изображения: businessinsider.com

PANG будет 70 000-тонным кораблём (почти вдвое большим, чем предшественник). Франция намерена оснастить новый авианосец электромагнитной катапультой (EMALS) и рядом перспективных систем вооружений, в том числе лазерами и рельсотронами. Авиакрыло нового авианосца будет включать 32 истребителя NGF, беспилотники, а также 2-3 самолёта типа E-2D Hawkeyes.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
E-2D
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Рельсотрон
Похожие новости
31.01.2017
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
08.04.2016
США-Индия. «Вишал» почти готов
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
13.07.2011
Новые старые тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация