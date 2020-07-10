PANG: новый французский авианосец

Президент Франции Эммануэль Макрон готов одобрить разработку авианосца нового поколения. Вчера, 8 июля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Франция в шаге от запуска программы разработки нового авианесущего корабля, известной как PANG.

Флагман французского флота, единственный на настоящий момент французский авианосец Charles de Gaulle, начали строить в конце 80-х годов. В 2000 году корабль заступил на службу. В 2018 году французский авианосец прошёл ремонт середины срока службы и должен оставаться флагманом ВМС Франции до 2038 года — именно к этому сроку планируют построить перспективный корабль PANG.

Авианосец типа Nimitz (на заднем плане) и Charles de Gaulle Источник изображения: businessinsider.com

PANG будет 70 000-тонным кораблём (почти вдвое большим, чем предшественник). Франция намерена оснастить новый авианосец электромагнитной катапультой (EMALS) и рядом перспективных систем вооружений, в том числе лазерами и рельсотронами. Авиакрыло нового авианосца будет включать 32 истребителя NGF, беспилотники, а также 2-3 самолёта типа E-2D Hawkeyes.