Войти
Военно-промышленный курьер

Зеленский не знает, кому бы спихнуть Донбасс

613
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Украинский президент Владимир Зеленский готовит общество к капитуляции в вопросе принадлежности Донбасса, заявил Польскому радио политолог Академии военного искусства в Варшаве Ежи Таргальский. По его мнению, Киеву также необходимо дистанцироваться от переговоров в «нормандском» формате.

Ориентируясь на Германию и Францию в мирных переговорах по Донбассу, Украина ведет политику капитуляции, считает Таргальский. По его словам, «нормандские» переговоры представляют собой формулу «3 на 1», где Россия, Германия и Франция играют на одной стороне против Украины. Ситуация завершится предоставлением региону автономии, однако Зеленский представит это как великую победу, под лозунгом «я дал вам мир», отметил политолог.

«Хочу обратить внимание на пропаганду вокруг отвода войск на линии разграничения. По-моему мнению, все это ошибка. Мы имеем дело с осваиванием общества и его подготовкой к капитуляции, которая будет заключаться в том, что гноящаяся язва, которой является Донбасс, будет заражать всю Украину», — заявил Таргальский.

Он также отметил, что в настоящее время на политическом горизонте Украины не просматривается новой силы, которая была бы способна вести правильную политику в отношении Донбасса. Польский политолог подчеркнул, что на эту роль уже не годится экс-президент Петр Порошенко, который больше «не является на Украине положительным героем», отмечает Rubaltic.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Франция
Похожие новости
20.12.2019
The National Interest (США): почему Россия увидела угрозу в крупнейших в истории совместных военных учениях Эстонии с НАТО
12.12.2018
Как Integrity Initiative ведёт борьбу против своих
28.02.2018
Конструктивная вражда
15.11.2017
Неоткрытые острова
28.07.2014
Санкции без границ
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация