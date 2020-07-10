Зеленский не знает, кому бы спихнуть Донбасс

Украинский президент Владимир Зеленский готовит общество к капитуляции в вопросе принадлежности Донбасса, заявил Польскому радио политолог Академии военного искусства в Варшаве Ежи Таргальский. По его мнению, Киеву также необходимо дистанцироваться от переговоров в «нормандском» формате.

Ориентируясь на Германию и Францию в мирных переговорах по Донбассу, Украина ведет политику капитуляции, считает Таргальский. По его словам, «нормандские» переговоры представляют собой формулу «3 на 1», где Россия, Германия и Франция играют на одной стороне против Украины. Ситуация завершится предоставлением региону автономии, однако Зеленский представит это как великую победу, под лозунгом «я дал вам мир», отметил политолог.

«Хочу обратить внимание на пропаганду вокруг отвода войск на линии разграничения. По-моему мнению, все это ошибка. Мы имеем дело с осваиванием общества и его подготовкой к капитуляции, которая будет заключаться в том, что гноящаяся язва, которой является Донбасс, будет заражать всю Украину», — заявил Таргальский.

Он также отметил, что в настоящее время на политическом горизонте Украины не просматривается новой силы, которая была бы способна вести правильную политику в отношении Донбасса. Польский политолог подчеркнул, что на эту роль уже не годится экс-президент Петр Порошенко, который больше «не является на Украине положительным героем», отмечает Rubaltic.ru.