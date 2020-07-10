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Боеприпасы для «Удава» начнут производить серийно

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Источник изображения: vpk-news.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) готовится к началу серийного производства патронов для нового пистолетного комплекса «Удав», который был создан в России и будет поставляться в армию уже в 2020 году.

«В ЦНИИточмаш идёт подготовка серийного производства девятимиллиметрового патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и девятимиллиметрового патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Оба патрона изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы «Удав» и предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, более известного как «Удав», — приводит РИА Новости заявление ЦНИИточмаш.

Первый патрон калибра 9 мм способен пробивать бронежилет 2-го класса защиты, а второй — имеет режущую кромку на переднем торце сердечника, сформированную двумя плоскими гранями, что в сочетании с увеличенной массой позволяет обеспечить пробиваемость бронежилета 2-го класса защиты при одновременно бесшумном и беспламенном выстреле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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