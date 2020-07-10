Система ODIN: против кого ВМС США готовят лазерные системы

Источник изображения: Twitter / U.S. Indo-Pacific Command

В ближайшее время США собираются оснастить лазерным оружием еще 7 кораблей своих Военно-морских сил. Об этом пишет автор The Drive Джозеф Тревитик.

ODIN – лазерная система для ослепления БПЛА противника

В настоящее время 1 корабль ВМС США, эсминец USS Dewey. уже оснащен системой энергетического оружия с лазерным наведением ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy). Данная система предназначена, в первую очередь, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем в отличие от других образцов лазерного оружия, ODIN ставит своей задачей вывод из строя сенсоров БПЛА. В то же время, не существует особых преград и для использования системы против управляемых пилотами самолетов.

Американское военное ведомство рассчитывает со временем оснастить системой ODIN для защиты от вражеских беспилотных летательных аппаратов все боевые корабли своего флота. Но в течение ближайших трех лет речь будет идти об установке системы лишь на 7 кораблей ВМС США. Таким образом, вместе с USS Dewey, Соединенные Штаты в обозримом будущем будут располагать 8 кораблями с системой ODIN.

Как подчеркивает Джозеф Тревитик, система ODIN представляет собой один из многих видов оружия, основанных на использовании лазерной технологии. В американском военном ведомстве рассчитывают, что существующие системы лазерного оружия в будущем станут базой для разработки еще более мощного вооружения.

Система ODIN имеет маломощный лазер и позволяет ослеплять электрооптическую и инфракрасную оптику противника, а также нейтрализовать камеры, используемые для разведки и наблюдения на кораблях, пилотируемых самолетах и беспилотных летательных аппаратах. Впервые снимки системы ODIN появились в сентябре 2019 года. В феврале 2020 года Военно-морские силы официально подтвердили факт оснащения корабля данной лазерной системой.

Против Китая и Ирана: главные цели лазерных систем

Что интересно, ВМС США подчеркнули необходимость установки лазерной системы в связи с требованием Тихоокеанского командования ВМС США. Американское военно-морское командование всерьез озаботилось вопросами защиты своих кораблей от наблюдения и разведки со стороны противника именно на Тихом океане.

Источник изображения: Twitter / U.S. Indo-Pacific Command

Понятно, что речь идет, прежде всего, о защите американских кораблей от Китая, который является главным противником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американские корабли не раз совершали маневры в непосредственной близости от кораблей ВМС Китая, в свою очередь можно не сомневаться и в том, что Китай также ведет активное наблюдение за перемещением американских кораблей в Тихом океане.

В феврале 2020 г. появилась информация о том, что эсминец ВМС Китая направил лазерный луч на один из морских патрульных самолетов P-8A Poseidon в Филиппинском море. Это далеко не единственный случай применения лазеров китайскими военными кораблями против американских военных самолетов и самолетов американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но если в Восточной и Юго-Восточной Азии главным противником США, против которого может быть использовано лазерное оружие, является Китай, то на Ближнем Востоке речь идет о противостоянии Ирану. Как известно, Иран неоднократно использовал беспилотные летательные аппараты для ведения съемки кораблей ВМС США, включая авианосцы и десантные корабли, находящиеся в Персидском заливе. Оманском заливе и Ормузском проливе.

Пока американское военно-морское командование не сообщает, какие именно корабли оно собирается в ближайшие три года оснастить системой ODIN. Но можно не сомневаться, что в первую очередь речь идет об эсминцах класса Arleigh Burke. В то же время, как отмечает Тревитик, в военном ведомстве идут дискуссии о перспективах размещения лазеров на авианосцах ВМС США.