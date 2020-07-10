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Военное обозрение

Focus: российский «всеядный Прометей» значительно опережает западные аналоги

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия в скором времени получит на вооружение новый зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", способный поражать любые цели и даже в космосе. Об этом пишет Focus, перевод статьи предоставлен ИноТв.

Автор статьи, вышедшей в издании, назвал российскую зенитную систему С-500 "всеядным Прометеем", способным уничтожать спутники, сверхзвуковые ракеты и прочие угрозы в небе и космосе. Не уйдут от С-500 и так называемые "самолеты-невидимки". Дальность его поражения составляет 600 км, а это значит, что комплекс можно применять для защиты от метеоритов и других небесных тел.

Издание приводит слова главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, который заявил, что С-500 является "первым поколением систем противокосмической обороны".

С-500 может уничтожать фактически все существующие и перспективные воздушные цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому способна решать вопросы стратегической ракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а значит, может быть оперативно переброшена на любое угрожаемое направление

- заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Отмечается, что еще в 2019 году китайские военные эксперты предположили, что С-500 "Прометей" станет одной из самых продвинутых боевых систем в мире.

Таким образом, подводит итоги издание, российская армия в скором времени получит на вооружение систему, опережающую западные аналоги на 15-20 лет.

Как накануне заявил начальник зенитно-ракетных войск ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков, ЗРС С-500 "Прометей" начнет поступать в войска в ближайшие годы. При этом он не стал уточнять точного времени поступления, ограничившись фразой, что "поступление планируется".

Ранее сообщалось, что начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
С-500
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