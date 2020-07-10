Южная Корея начала сборку первого лётного прототипа отечественного истребителя KF-X

Источник изображения: KAI

Южнокорейская компания KAI (Korea Aerospace Industries) начала сборку первого летного прототипа перспективного истребителя KF-X. Фотография частично собранного фюзеляжа была опубликована пресс-службой компании.

Как сообщили в компании, сборка первого летного прототипа перспективного корейского истребителя KF-X должна закончится весной 2021 года, на апрель того же года запланирована первая выкатка самолета. Первый полет прототипа истребителя планируется на 2022 год.

Разработка истребителя KF-X ведется совместно с Индонезией. Хотя заявляется, что работы над ним стартовали в 2016 году, впервые о нем объявили еще в 2001, а Индонезия присоединилась к программе в 2010.

Фюзеляж первого прототипа KF-X Источник изображения: KAI

Истребитель создается в одноместной и двухместной версиях, хотя ранее сообщалось только об одноместной. С точки зрения аэродинамической компоновки — это почти полная "копия" американского F-22, но немного меньшего размера. Длина самолета составит 16,9 метра, размах его крыла — 11,2 метра, а высота — 4,7 метра. Планируется установить два двигателя General Electric F414. Максимальная взлетная масса - 25,4 тонны. Скорость - до 1,9 Маха. 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров. В первой версии - Block 1 - внутренних отсеков нет, этот самолет будет выпускаться до 2028 года. Версия Block 2 пойдет в серию с 2029 года. Заявляется, что вторая версия не будет иметь ограничений по номенклатуре вооружений.

Разработка истребителя должна будет завершиться к 2026 году, ВВС Южной Кореи планируют приобрести 120 новых самолетов к 2032 году. Новые истребители заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.