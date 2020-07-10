Армения начала сборку АК-103

«Сотая серия» автоматов Калашникова делает успехи на международном рынке. Вчера, 8 июля, пресс-служба премьер-министра Армении сообщила о том, что предприятие по производству автоматов АК-103 начало работу в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил цех по сборке АК-103, созданный на базе завода «Нейтрон ГАМ», и лично ознакомился с процессом работы. Планируется, что ежегодно на предприятии будет выпускаться 50 000 единиц АК. Часть оружия пополнит арсеналы ВС Армении, остальное пойдёт на экспорт. Контракт на поставку комплектующих изделий для сборки АК-103 в Армении заключён 15 мая 2020 года, лицензия на производство рассчитана на десять лет.

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян на предприятии по производсту АК-103 в Ереване Источник изображения: primeminister.am

Помимо автоматов, на заводе будут производиться изделия из нановолокон, а также собираться оптико-электронные приборы, ночные тепловые прицелы и патроны пяти калибров (7,62×39 мм, 7,62×54, 12,7, 9×18 и 9×19). Соглашение о производстве автомата в Армении между компанией Royalsys Engineering и концерном «Калашников» было подписано в августе 2018 года. Приобретение поточных линий и оборудования по производству патронов обошлось примерно в $24 млн.

АК-103 является представителем «сотой» серии автоматов Калашникова, при производстве которой широко используется пластик. Автомат был разработан в 1994 году, а годом позже его приняли на вооружение российской армии. В базовой модификации АК-103 выпускается в калибре 7,62×39 мм, длина оружия составляет 943 мм, масса без патронов — 3,6 кг. АК-103 оснащается складным прикладом и может комплектоваться подствольным гранатомётом. Кроме России и Армении, «сотая серия» АК принята на вооружения в Венесуэле, Индии, Индонезии, Иране, Казахстане, Ливии, Намибии, Саудовской Аравии, Сирии, Уругвае и Фиджи.