Войти
WarSpot

Армения начала сборку АК-103

419
0
0
Источник изображения: warspot.ru

«Сотая серия» автоматов Калашникова делает успехи на международном рынке. Вчера, 8 июля, пресс-служба премьер-министра Армении сообщила о том, что предприятие по производству автоматов АК-103 начало работу в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил цех по сборке АК-103, созданный на базе завода «Нейтрон ГАМ», и лично ознакомился с процессом работы. Планируется, что ежегодно на предприятии будет выпускаться 50 000 единиц АК. Часть оружия пополнит арсеналы ВС Армении, остальное пойдёт на экспорт. Контракт на поставку комплектующих изделий для сборки АК-103 в Армении заключён 15 мая 2020 года, лицензия на производство рассчитана на десять лет.

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян на предприятии по производсту АК-103 в Ереване

Источник изображения: primeminister.am

Помимо автоматов, на заводе будут производиться изделия из нановолокон, а также собираться оптико-электронные приборы, ночные тепловые прицелы и патроны пяти калибров (7,62×39 мм, 7,62×54, 12,7, 9×18 и 9×19). Соглашение о производстве автомата в Армении между компанией Royalsys Engineering и концерном «Калашников» было подписано в августе 2018 года. Приобретение поточных линий и оборудования по производству патронов обошлось примерно в $24 млн.

АК-103 является представителем «сотой» серии автоматов Калашникова, при производстве которой широко используется пластик. Автомат был разработан в 1994 году, а годом позже его приняли на вооружение российской армии. В базовой модификации АК-103 выпускается в калибре 7,62×39 мм, длина оружия составляет 943 мм, масса без патронов — 3,6 кг. АК-103 оснащается складным прикладом и может комплектоваться подствольным гранатомётом. Кроме России и Армении, «сотая серия» АК принята на вооружения в Венесуэле, Индии, Индонезии, Иране, Казахстане, Ливии, Намибии, Саудовской Аравии, Сирии, Уругвае и Фиджи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Венесуэла
Индия
Индонезия
Иран
Казахстан
Ливия
Намибия
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Уругвай
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
03.06.2015
Проекция силы
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.08.2013
Россия претендует на значительную долю мирового рынка УБС уже в ближнесрочной перспективе, помешать могут США
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация