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Газета.ru

"Безумие": во Франции оценили заявления Киева о войне с Россией

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Источник изображения: gazeta.ru

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Высказывания о грядущем вторжении России на Украину нелепы, считает французский журналист Кристен Неаль. Так он оценил заявления замглавы МИД страны Василия Боднара и главы ВМС Алексея Неижпапы о подготовке к нападению российской армии.

Французский журналист Кристен Неаль высмеял слова и действия киевских политиков и командующих, которые утверждают, что Россия может напасть на Украину.

В своей статье для портала AgoraVox он обратил внимание на заявление замглавы МИД страны Василия Боднара, который говорил об угрозе нападения России во время учений, а также на интервью главы ВМС Алексея Неижпапы, где он высказался о готовящейся войне между Москвой и Киевом. Неаль назвал описанные сценарии конфронтации еще более нелепыми, чем указанные причины для российской интервенции.

Журналист отметил, что в числе причин начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники называли попытки России вернуть водоснабжение из Украины в Крым.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», - написал он в статье.

Неаль также скептически отнесся и к угрозам Киева ударить новыми ракетами «Нептун» по Крыму. В материале подчеркивается, что Россия обеспечена сильными противоракетными системами.

«Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и, в отличие от ряда западных коллег, российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах», - уверен журналист.

Командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, слова которого приводятся во французской статье, в интервью газете «Думская» заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Он сообщил о намерении Украины вернуть Крым, с чем как раз связана подготовка к войне с РФ. «Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения», - сказал он.

Контр-адмирал отметил, что Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область. Он связал такую теорию с тем, что РФ попытается пустить днепровскую воду в Крым. По его словам, сигналом к началу вооруженного конфликта станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», - предупредил украинский военный.

Если украинская армия решится на военную конфронтацию с Россией, ее ждет провал, убежден первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

«У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно», - сказал Красов «Интерфаксу», комментируя заявление Неижпапы.

Незадолго до интервью Неижпапы замглавы украинского МИДа Василий Боднар заявил «Интерфакс-Украина», что Россия может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа. По его словам, в Киеве уже приготовились к подобному развитию событий.

Замминистра иностранных дел обратил внимание на российские учения «Кавказ-2020», которые, по его мнению, могут перейти в военное наступление «как раз в ближайшей перспективе». Бондар рассказал, что украинская разведка отмечает активизацию боевых действий в Донбассе, а также концентрацию войск на российско-украинской границе и в Крыму, который Киев до сих пор считает своей, но временно оккупированной территорией. Как заявил замглавы украинского МИД, в НАТО понимают подобные опасения, которые «разделяет значительное число военных экспертов и аналитиков».

Среди возможных причин нападения на Украину он, как и Неижпапа, назвал вопрос подачи воды в Крым.

«Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», - сказал замминистра.

При этом в России уже неоднократно заверяли, что у Москвы нет намерений нападать на кого-либо. В частности, об этом говорил и президент страны Владимир Путин. Он называл «российскую угрозу» "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".


Кристина Сизова

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
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