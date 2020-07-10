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Российская газета

Российские истребители сделали ВВС Алжира самыми мощными в Африке

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Источник изображения: Alexey Korshunov/Wikimedia.org

Боевая авиация Алжира является самой мощной на африканском континенте - благодаря сбалансированному составу ВВС, современным российским истребителям и богатому арсеналу средств поражения для них. У Египта намного больше самолетов, но они либо устаревшие, либо США и Франция отказываются поставлять для них ракеты.

ВВС Алжира сочетают современную технику и вооружение с высоким уровнем подготовки летчиков и техников - чего больше не делает ни одна страна в Африке, пишет MilitaryWatch. Основу авиапарка составляют 45 тяжелых истребителей Су-30МКА поколения 4+. Эти самолеты оснащены мощными радарами и приспособлены для поражения самых разнообразных воздушных и наземных целей. Их поддерживают четыре эскадрильи легких МиГ-29. Оба типа самолетов оснащены ракетами "воздух-воздух" большой дальности Р-27ЕР и Р-77, Су-30 также может применять крылатые ракеты Х-31, летающие со скоростью более 3 Махов. Благодаря большому числу модификаций эти ракеты могут использоваться для уничтожения наземных и морских целей, радаров систем ПВО.

Для завоевания превосходства в воздухе предназначена и эскадрилья перехватчиков МиГ-25ПДС - эти самолеты, хотя и относятся к третьему поколению, оснащены радарами четвертого и средствами радиоэлектронной борьбы. Алжир также располагает самым большим в Африке бомбардировочным флотом из 36 Су-24М.

С 2013 года Египет вкладывает значительные средства на модернизацию своих ВВС, но качественно пока отстает от того же Алжира. Из 19 истребительных эскадрилий лишь одна оснащена ракетами "воздух-воздух" с возможностью поражать цели за горизонтом - то есть вне зоны визуального контакта. Это недавно купленные МиГ-29М. Девять эскадрилий укомплектованы американскими F-16 ранних версий, но из-за санкций США самолеты эти не имеют современного вооружения.

Еще семь египетских эскадрилий оснащены МиГ-21 и китайскими J-7. Эти истребители хотя и модернизированы до уровня раннего третьего поколения, но явно устарели. Также в арсенале Египта есть 24 французских многоцелевых истребителя четвертого поколения Rafale, но ракет к ним нет.


Антон Валагин

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Страны
Алжир
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Продукция
F-16
Rafale
МиГ-21
МиГ-25
МиГ-29
МиГ-29М
РВВ-АЕ
Су-24
Су-24М
Су-30
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