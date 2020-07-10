"Русские Витязи" получили четыре Су-35С новейшей модификации

Пилотажная группа "Русские Витязи" получила очередную партию истребителей Су-35С.

На авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиале компании "Сухой") в Комсомольске-на-Амуре выпустили четыре самолета Су-35С для пилотажной группы "Русские Витязи". Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Самолеты традиционно окрашены в цвета российского флага и имеют серийную комплектацию. В ОАК подчеркивают, что это самая современная на сегодня модификация истребителей поколения 4++ Су-35С. И если в ВКС России они выполняют боевые задачи, то в пилотажной группе - демонстрируют достижения российской конструкторской мысли.

Самолеты Су-35С для "Русских Витязей" поступают в рамках пятилетнего контракта между Минобороны РФ и компанией "Сухой".

Помимо Су-35С, "Русские Витязи" эксплуатируют истребители Су-27, Су-30СМ и МиГ-29.

Олег Корякин (Казань)