Войти
Российская газета

Серийное производство новых пистолетных патронов начнется в России

353
0
0
Источник изображения: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России запустят серийное производство новых 9-мм пистолетных патронов. Они предназначены для самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав".

Патроны разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящего в Ростех, сообщает РИА Новости. Их два. Первый - с пулей повышенной пробиваемости, второй - с уменьшенной скоростью пули.

В пресс-службе института рассказали о преимуществах новых боеприпасов. Патрон повышенной пробиваемости в состоянии поражать бронежилеты второго класса защиты, в том числе тканевые. У него большая дальность, чем у аналогов. Кроме того, этот патрон один из самых мощных девятимиллиметровых в мире.

Особенности патрона с уменьшенной скоростью пули - режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это сохраняет кинетическую энергию пули и обеспечивает поражение бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули меньше, чем у аналогов, что дает низкий уровень шума при выстреле.

"РГ" уже писала о том, что пистолет "Удав" поступает в войска. Выпускается он в трех вариантах - военная версия общего назначения, для специальных операций и гражданская (спортивная) модификация.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
21.02.2020
"Неубиваемая винтовка" Драгунова. Почему СВД остается лучшим оружием снайперов на поле боя
06.02.2019
ЦНИИТОЧМАШ модернизировал производство патронов для подводного оружия
11.10.2017
Экипировка "Ратник" получит часы, способные работать после ядерного взрыва
05.11.2015
Новую снайперскую винтовку для российской армии испытают в 2016 году
10.02.2014
"Панцирь" подвергается глубокой модернизации
30.11.2012
Ижмаш: АК-12 еще не создан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация