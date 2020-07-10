Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Обеспеченность ракетами, боеприпасами и торпедо-техническое обеспечение ВМС Украины

Источник - телеграм-канал "хакерской группировки "Берегини" - Beregini

Доклад на тему "Организация и осуществление технического обеспечения обороны портов (пунктов базирования ВМС) заместителя начальника Вооружения и Логистики командования ВМС ВСУ капитана 1 ранга Андрея Полищука.

Обеспеченность ракетами и боеприпасами:

- ракетно-артиллерийскими средствами поражения для корабельных ракетных, артиллерийских систем и комплексов постановки помех - 20%, из них:

- противокорабельными крылатыми ракетами 3М51 [должно быть 4К51]- не укомплектовано (при потребности 4 боекомплекта (БК) (8 единиц));

- зенитными управляемыми ракетами 9М33М - 15% (0,9 БК (18 единиц), при потребности 6 БК (120 единиц)).

- выстрелами для корабельной артиллерии - 49,3%, из них:

- выстрелами 100/59 клб к артиллерийской установке АК-100 - 71% (3,9 БК (1905 единиц) при потребности 5,5 БК (2838 единиц);

- выстрелами 76/59 клб к артиллерийской установке АК-176 - 6% (0,3 БК (64 единиц), при потребности 5,5 БК (1166 единиц);

- выстрелами 30/65 клб к артиллерийской установке АК-230 - 98% (6,3 БК (21992 единиц), при потребности 6,5 БК (22000 единиц);

- выстрелами 30/54 клб к артиллерийской установке АК-630 - 45% (2,5 БК (65652 единиц), при потребности 5,5БК (77000 единиц);

- выстрелами 25/80 клб к артиллерийской установке 2М-3М - 100% (8,7 БК (148062 единиц), при потребности 5,5БК (121000 единиц);

- 140 мм осколочно-фугасными снарядами М-14ОФ к ВМ-18 - не укомплектовано (при потребности 4 БК (792 единиц);

- 120 мм выстрелами пассивных помех - 13% (0,5 БК (100 единиц), при потребности 4 БК (720 единиц);

- 140 мм выстрелами пассивных помех к ВМ-18 - не укомплектован (при потребности 4 БК (104 единиц).

выстрелами к корабельным комплексам постановки помех - 10%, из них:

- 82 мм выстрелами пассивных помех - 18% (0,7 БК (138 единиц), при потребности 4БК (944 единиц).

Торпедно-техническое (протиподводно-диверсионное) обеспечение осуществляется через 84 АРС. Образцы минно-торпедного вооружения сохраняются, подвозятся, подаются силами и транспортом арсенала.

Обеспеченность составляет:

- торпеды различных типов, мины, тралы, реактивные и глубинные бомбы - 80% от установленных норм;

- противолодочные электрические торпеды СЭТ-65 -80 ед. (100%);

- реактивные глубинные бомбы РГБ-60 - 252 ед. (32% от потребности 768 ед.).

Минное оружие:

- мин разных типов - 2040 ед. (100%).

В докладе также были озвучены ряд проблемных вопросов, в частности:

- отсутствие стационарной или мобильной РГАС (радиогидроакустическая система), электромагнитных систем, высокочастотных ГАС (гидроакустическая система) кораблей, БПЛА для осуществления противодиверсионных облетов районов базирования кораблей;

- отсутствие противодиверсионных средств заграждения, противолодочных и противоторпедных сетевых заграждений, инфракрасных и лазерных систем охраны, малозаметных препятствий и сигнальных мин.

В тексте доклада, указаны причины этой проблемы и пути решения этих вопросов.

"Производство в Украине боеприпасов морской номенклатуры отсутствует. Создание их производства "с нуля" для существующих устаревших образцов вооружения экономически невыгодно, а закупка в Российской Федерации невозможна.

Путями решения этого вопроса могут быть:

- закупка морских боеприпасов путем реекспорта у стран, которые реализуют аналогичные образцы вооружения, в частности Болгарии, Румынии, Польши, стран Балтии и Китая;

- продолжение государственными экспортно-импортными компаниями "Укроборонпром" соответствующих маркетинговых исследований;

- создание новых образцов вооружения морской номенклатуры для создания морских платформ под боеприпасы, которые соответствуют стандартам НАТО".

В соответствии с докладом командира Морского командования по техническому состоянию подчиненных кораблей, катеров, судов обеспечения боеготовыми являются лишь 6 единиц корабельно-катерного состава (23%): (малый бронированный артиллерийский катер (мбака) "Вышгород", мбака "Лубны", артиллерийский катер (ака) "АКА-03", морское водолазное судно (мвс) "Нетешин", санитарный катер (ска) "Сокаль", рейдовый водолазный катер (рвдка) "РВК-258").

НЕ БОЕГОТОВЫМИ 21 единица (77%) (фрегат "Гетман Сагайдачный", ракетный катер (рка) "Прилуки", судно размагничивания (ср) "Балта", рейдовый тральщик (ртщ) "Геническ", средний десантный корабль (сдк) "Юрий Олефиренко", морской сухогрузный транспорт (мстр) "Горловка", десантный катер (дка) "Сватово", противодиверсионный катер (прдка) "Голая Пристань", мбака "Кременчуг", ака "Скадовск", мбака "Аккерман", катер связи (касв) "Пивденний", морской буксир (мб) "Корец", ака "Ровно", ака "АКА-02", касв "Доброполье", морское водолазное судно (мвс) "Почаев", рейдовый водолазный катер (рвдка) "Токмак", поисково-спасательное судно (псс) "Донбасс", рвдка "Ромни", малый разведывательный корабль (мрзк) "Переяслав").