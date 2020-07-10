Американские «кукушки» получили немецкую винтовку

Новую самозарядную снайперскую винтовку M110A1 производства немецкой компании Heckler & Koch получило первое подразделение вооружённых сил США.

Военнослужащие первой бригады третьей пехотной дивизии Армии США получили новую снайперскую самозарядную винтовку M110A1, которую выпускает немецкая оружейная компания Heckler & Koch. Винтовка использует патроны калибра 7,62 х 51 миллиметр и представляет собой «американскую» версию аутентичной немецкой Heckler & Koch HK G28, выполненной на базе автоматической винтовки HK417.

Вооружённые силы США освоили новую версию G28/HK417 для того, чтобы сделать свои пехотные подразделения ещё эффективнее при работе на больших дистанциях. Новое оружие заменит снайперскую винтовку M110, которая не оправдала возложенных на нее надёжд. Перевооружение происходит в преддверии запланированного введения в эксплуатацию перспективного комплекса NGSW, использующего новые патроны калибра 6,8 миллиметра.

Комплекс будет состоять из винтовки и пулемёта, которые должны сменить в Армии США карабин M4 и лёгкий пулемёт M249. Предполагается, что новые образцы стрелкового оружия позволят снайперам более эффективно пробивать современные бронежилеты. Тем временем российские снайперы отрабатывают методику борьбы с вертолётами при помощи армейской крупнокалиберной снайперской винтовки.

ПМ отмечает, что патроны калибра 12,7 x 108 миллиметров позволяют поражать небронированную и легкобронированную технику. Это позволяет снайперам прицельным огнём на удалении до 2 километров произвести несколько выстрелов по двигателям, бензобакам и кабине пилотов вертолётов. Для наиболее максимальной стрельбы по вертолётам из снайперской винтовки, солдаты должны различать модели вертолётов потенциального противника, а также иметь представление об их уязвимых местах.