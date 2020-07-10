ЦНИИТОЧМАШ включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности

ЦАМТО, 9 июля. Решением Правительственной комиссии по повышению устойчивого развития российской экономики АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в ГК Ростех) включено в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности по разделу "Промышленность обычных вооружений".

Представление о включении ЦНИИТОЧМАШ в Перечень внесло Минэкономразвития РФ. По определению МЭР России институт полностью соответствует одному из основных критериев отбора – "головной исполнитель гособоронзаказа".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" является центром исследований и разработок стрелкового оружия, военной техники, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. За более чем 76 лет деятельности ЦНИИТОЧМАШ в серийное производство запущено свыше 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа, разработанных в институте. Немалая часть из них до сих пор состоит на вооружении российской армии", – сообщил генеральный директор института Альберт Баков.

Руководитель предприятия напомнил, что 74 сотрудника института стали лауреатами Государственной, Ленинской, Правительственной и других премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги. Более 200 сотрудников награждены государственными наградами. Конструкторами, инженерами и испытателями ЦНИИТОЧМАШ получены 3392 авторских свидетельств и патентов на изобретения, патентов на полезные модели, промышленные образцы, свидетельств на товарные знаки.

Продукция предприятия поставлялась и поставляется почти в 40 стран мира.

"Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", прибор наведения к ПТРК "Корнет", самоходное артиллерийское орудие ВДВ "Нона", пистолеты "Гюрза", "Удав", снайперская винтовка ВСС и многое другое. Из наиболее известных необычных образцов оружия, созданных при головной роли института, следует выделить подводное оружие, бесшумное оружие и оружие для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом", – подчеркнул А.Баков.

Сейчас в ЦНИИТОЧМАШ продолжаются работы по реконструкции и активному техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей предприятия. Планируется проведение инициативных работ по усовершенствованию конструкции серийных образцов, созданию научно-технического задела по закрепленным за институтом направлениям развития вооружения, военной и специальной техники, а также продукции двойного и гражданского назначения.

Одновременно институт ведет работу по созданию высокоточных снайперских комплексов нового поколения, 120-мм перспективного САО для ВДВ "Лотос", 9-мм самозарядного пистолета, а также по ряду других перспективных проектов.

Решение о включении ЦНИИТОЧМАШ в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности было принято на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивого развития российской экономики 19 июня 2020 г.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ЦНИИТОЧМАШ".