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ЦАМТО

Компания Boeing завершила поставку ВВС Индии ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач"

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Источник изображения: Фото: Indian Air Force

ЦАМТО, 9 июля. Командование Военно-воздушных сил Индии приняло последнюю партию из пяти ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан", которые были заказаны компании Boeing в 2015 году.

По данным источника Jane's, вертолеты были переданы ВВС Индии 5 июля на военно-воздушной базе "Хиндан" (шт. Уттар-Прадеш, Индия) после выполненной в конце июня доставки на борту Ан-124. В прошлом году ВВС Индии приняли 17 из 22 заказанных вертолетов AH-64E(I) "Апач". Оставшиеся пять планировалось доставить в Индию к концу марта 2020 года, но поставка вертолетов была отсрочена из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Как сообщают индийские СМИ, поставка последней партии вертолетов была ускорена правительством Индии на фоне обострения отношений с Китаем после боестолкновений между индийскими и китайскими подразделениями 15 июня в районе "Линии фактического контроля". Для быстрого ввода AH-64E(I) "Апач" в эксплуатацию правительство Индии освободило всех технических специалистов Boeing от обязательного для иностранцев прохождения карантина из-за COVID-19. Это позволило оперативно выполнить повторную сборку вертолетов, совместную процедуру приемки и передачи ВВС для возможного развертывания в районе "Линии фактического контроля".

Новые вертолеты пополнят парк ранее направленных в данный район с военно-воздушной базы "Патханкот" (шт. Пенджаб) AH-64E(I) "Апач".

Следует отметить, что после обострения обстановки в приграничных районах с Китаем правительство Индии ускорило реализацию проектов закупки вооружения как у национальных, так и зарубежных производителей.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" и 15 CH-47F "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включал опцион на поставку 11 дополнительных машин. Проект приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Официальная церемония передачи представителям ВВС Индии первого вертолета AH-64E(I) состоялась на предприятии корпорация Boeing в Меса (шт.Аризона) 10 мая 2019 года. Первые четыре AH-64E(I) "Апач Гардиан" были доставлены на базу "Хиндон" 27 июля 2019 года. К концу года были доставлены 17 вертолетов.

AH-64E(I) "Апач Гардиан" будут базироваться на военно-воздушных базах "Патханкот" (шт.Пенджаб) и "Джорхат" (шт.Ассам). В состав каждой эскадрильи войдут 10 вертолетов, еще два останутся в резерве на случай потерь.

В феврале 2020 года в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты и Индия заключили новое соглашения по поставке военных вертолетов общей стоимостью более 3 млрд. долл. Оно предусматривают продажу ВМС Индии 24 вертолетов MH-60R общей стоимостью 2,6 млрд. долл. и шести AH-64E(I) "Апач Гардиан" авиационному корпусу Сухопутных войск на сумму около 800 млн. долл.

Как планируется, AH-64E(I) "Апач Гардиан" на начальном этапе расширят возможности парка Ми-25 и Ми-35, численность которых превышает 20 ед., а в перспективе заменят их.

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Китай
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AH-64
CH-47 "Чинук"
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